Aics e Sogesid insieme per l’ambiente in Africa

ROMA – “Un programma integrato per la gestione dei rifiuti” nella regione del Corno d’Africa è la “messa a terra” della rinnovata collaborazione istituzionale tra l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e a Sogesid, società “in house” dei ministeri della Transizione ecologica e delle Infrastrutture e mobilità sostenibili.

In una nota congiunta si riferisce che la collaborazione tra Aics e Sogesid, avviata nel 2019, “è stata estesa fino a dicembre 2025”.

“Obiettivo primario è contribuire alla soluzione delle sfide globali e dei bisogni di sviluppo locale attraverso la condivisione e la promozione delle esperienze e delle eccellenze italiane” si legge nella nota, dove si spiega che “tra i settori di comune interesse si è individuato nell’area dell’Africa orientale quello della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti”.

Nel comunicato si sottolinea che “il primo passo della ‘messa a terra’ della collaborazione istituzionale, già avviata con la definizione di processi di governance per la verifica della sostenibilità ambientale di iniziative finanziate dall’Agenzia, è il progetto denominato ‘Corno d’Africa’: congiuntamente con le autorità locali, verrà definito un programma integrato per la gestione dei rifiuti che assicuri il connubio tra la tutela igienico/sanitaria ed ambientale e il recupero e valorizzazione del materiale differenziato, determinando un indotto occupazionale locale”.

L’obiettivo della collaborazione, come ribadito nel corso di un incontro tra il presidente e amministratore delegato di Sogesid, Carmelo Gallo, e il vicedirettore tecnico di Aics, Leonardo Carmenati, è “consolidare e rafforzare l’approccio multisettoriale della sostenibilità ambientale – anche in linea con quanto già tracciato dal Green New Deal della Commissione europea e con i connessi obiettivi in tema di economia circolare – negli interventi sostenuti attraverso la cooperazione internazionale”.

Le iniziative dell’Agenzia realizzate congiuntamente con Sogesid, si evidenzia infine nella nota, “si muoveranno con ancora maggiore efficacia in una prospettiva di valorizzazione dei risultati virtuosi, prefissati dal Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr)”.