Metro C, a piazza Venezia partono i cantieri nel 2022

ROMA – I cantieri per la stazione ‘Venezia‘ della linea C della metro di Roma si apriranno nel primo semestre del 2022. Entro questa estate sarà chiusa la conferenza dei servizi e il progetto finale sarà pronto e approvato entro l’anno. Le novità sono emerse stamani nel corso dei lavori della commissione Mobilità del Comune di Roma dedicata a fare il punto della situazione su una serie di opere allo studio o in vista della loro prossima realizzazione nella Capitale.







“Stiamo lavorando al progetto definitivo della stazione Venezia- ha confermato il responsabile del progetto Metro C, Andrea Sciotti, ascoltato dall’agenzia Dire durante la commissione- in collaborazione con l’agenzia abbiamo già presentato istanza di finanziamento quest’anno. Ora sta partendo la conferenza dei servizi, a cui parteciperanno oltre 100 soggetti. Non sarà semplice ma contiamo di chiuderla per l’estate per poi completare il progetto sulla base delle varie prescrizioni. Grazie all’arrivo del commissario contiamo di arrivare all’approvazione entro l’anno. Poi l’opera potrà proseguire” con la previsione di cantieri, quindi, proprio nel 2022, come ha avuto conferma l’agenia di stampa Dire al termine della commissione.



Venezia, come noto, sarà una stazione museo, con tre entrate (di cui certamente una al centro della piazza ed una seconda all’angolo con palazzo Venezia) e tunnel sotterranei per collegare la fermata all’Altare della Patria, da un lato, e al museo di Palazzo Venezia dall’altro. Roma Metropolitane ci sta lavorando da tempo in collaborazione con il ministero dei Beni Culturali.