Voragine nel rione Sanità di Napoli, 13 famiglie sfollate e una persona indagata

NAPOLI – Una persona risulta indagata a seguito del crollo avvenuto sabato scorso nel rione Sanità di Napoli con una voragine apertasi dopo una forte pioggia che aveva interessato il capoluogo partenopeo. Si indaga su lavori di sbancamento che erano in corso nell’area per realizzare un’autorimessa e sul ruolo del titolare dei lavori, quasi sicuramente un prestanome. Sono 13 le famiglie sfollate dallo scorso weekend, tutti residenti in prossimità della voragine apertasi alla Sanità. Solo il caso ha voluto che interi palazzi non venissero inghiottiti dalla voragine. Si tratta del terzo crollo di vaste proporzioni verificatosi in città nel giro di pochi mesi. Il primo ha interessato un’area dell’ospedale del Mare. Sono in corso attività tecniche per ricostruire le dinamiche del crollo.