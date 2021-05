Incendio al Policlinico di Bari, chiuso il Pronto soccorso

BARI – Sono limitati agli ambienti e alle attrezzature conservate nel deposito in cui sono divampate le fiamme i danni provocati dall’incendio scoppiato nella tarda serata di ieri nel sottoscala del Pronto soccorso del Policlinico di Bari. Lo rende noto l’azienda ospedaliera precisando che “i pazienti presenti in quel momento nel

Pronto soccorso sono stati spostati nel modulo esterno per le emergenze e messi in sicurezza”. Sono in corso verifiche per accertare le cause dell’incendio. L’area del Pronto soccorso attualmente non è ancora agibile per via dell’intenso odore di di fumo.

#Bari, terminate alle 1.30 le operazioni di soccorso per l’#incendio in un locale tecnico al piano interrato del pronto soccorso. Ripristinate le funzionalità, limitati danni materiali e nessuna persona coinvolta #17maggio https://t.co/le0KP9mUqo — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 17, 2021