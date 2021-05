Nadal vince gli Internazionali di tennis, battuto Djokovic in finale

ROMA – Rafael Nadal ha vinto gli Internazionali BNL d’Italia. Sul centrale del Foro Italico di Roma, il maiorchino numero 2 della classifica Atp ha battuto il numero 1 Novak Djokovic in tre set 7-5, 1-6, 6-3, in quasi tre ore di gioco. Per Rafael Nadal, il più forte di sempre sulla terra battuta, è il decimo titolo conquistato a Roma.

