Fase 2, De Luca: “Non ho firmato intesa Stato-Regioni, sul 3 giugno ci ragiono il 2”

NAPOLI – “Io non lo so cosa succederà il 3 giugno. Io cercherò di ragionare dal 2 giugno. Che significa liberi tutti? Dobbiamo avere una posizione equilibrata a seconda del contagio“. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in un’intervista a In mezz’Ora in piu’.

De Luca spiega che “la regione Campania non ha firmato l’intesa con il governo. Perchè su alcune norme di sicurezza generale credo debba pronunciasi il ministero della Salute. Non è possibile che il governo scarichi opportunisticamente sulle regioni”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | De Luca: “Inversione di ruoli, al Nord ‘ammuina’ e al Sud rigore”