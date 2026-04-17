sabato 18 Aprile 2026

Studentessa trovata morta: per la famiglia stava per laurearsi ma non risultava più iscritta all’Università

Tragedia nel quartiere Trieste di Roma: il corpo è stato rinvenuto nella tromba delle scale del palazzo. Tra le ipotesi al vaglio il gesto volontario

di Piero Bonito OlivaData pubblicazione: 17-4-2026 ore 22:30Ultimo aggiornamento: 17-4-2026 ore 23:05

ROMA – Per amici e parenti era alla vigilia della laurea, ma dagli accertamenti non risultava più iscritta all’università già dal 2024. È su questo elemento che si concentrano le indagini sulla morte della 23enne trovata senza vita in un palazzo di via Bolzano, nel quartiere Trieste di Roma. La giovane, originaria della Sicilia, aveva raccontato ai familiari di essere prossima alla discussione della tesi alla Luiss Guido Carli. I genitori erano infatti in viaggio verso Roma per assistere alla seduta.

Il corpo è stato rinvenuto dal portiere dello stabile, all’interno della tromba delle scale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La polizia di Stato ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo i primi rilievi, la caduta sarebbe avvenuta dall’alto all’interno dell’edificio. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando il contesto personale della giovane. Tra le ipotesi al vaglio resta quella del gesto volontario, ma non si escludono altre piste, compresa quella accidentale.

Sui social si susseguono decine di testimonianze di persone con cui la ragazza è cresciuta, parenti ed ex insegnanti straziati dal dolore.

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