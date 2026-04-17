sabato 18 Aprile 2026

Vasco prepara un nuovo mega evento: “Festa da 500mila persone per i 50 anni”

Dopo il record di Modena Park, il rocker guarda avanti: “Non lo rifarò, ma sto pensando a qualcosa di ancora più grande”

Data pubblicazione: 17-4-2026 ore 20:03Ultimo aggiornamento: 17-4-2026 ore 20:03

ROMA – Non un ritorno a Modena Park, ma qualcosa di completamente nuovo. Vasco Rossi rilancia e guarda al futuro: per celebrare i 50 anni di carriera, l’idea è quella di un evento ancora più ambizioso, capace di coinvolgere oltre 500mila persone e durare più di una notte.

È lo stesso rocker ad anticiparlo sui social, parlando apertamente di una “festa diversa”, mentre sono già in corso le ricerche per individuare la location.

“NON MI CHIEDETE DI RIFARE MODENA PARK”

Nel suo messaggio, Vasco torna anche sul concerto del 2017, definendolo senza mezzi termini “unico e irripetibile”. Un evento che, con oltre 230mila spettatori, ha segnato un record mondiale per un live a pagamento.

Un’esperienza che, spiega, non intende replicare: “Non mi chiedete di rifarlo”, scrive, ricordando anche il contesto complesso di quegli anni, tra timori per la sicurezza e grandi raduni.

UNA FESTA ANCORA PIÙ GRANDE

Ma se Modena Park resta irripetibile, il futuro potrebbe essere ancora più sorprendente. L’idea è quella di un evento diffuso, più lungo e con numeri ancora più alti.

“Voglio fare una festa per molte più persone, oltre 500mila, e che duri più di una notte”, annuncia.

Un progetto che, se confermato, potrebbe riscrivere ancora una volta le dimensioni degli eventi live in Italia, trasformando il cinquantesimo anniversario della carriera di Vasco Rossi in un appuntamento senza precedenti.

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