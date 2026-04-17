A Napoli rapina in stile “Casa di Carta”: ecco i meme virali sui social

ROMA – C’è il film vincitore di 4 Oscar dal titolo “La Buca perfetta” o, per chi preferisce le serie Tv, “A cas’e carton”, traduzione in napoletano della “Casa di Carta”. Non mancano i i numeri da giocare, rigorosamente 72, la meraviglia, 90, la paura, e 23 “e sciem che pensavano che stavano ancora dentro”. Viene scomodato pure Pulcinella per impersonare tre ladri vestiti con tute rosse, sempre rifacendosi agli elementi ormai iconici del serial spagnolo che ha per protagonisti il gruppo di ladri più abile della storia.

All’indomani del colpo della “banda del buco” alla banca nel quartiere Arenella della loro città, i napoletani si sono scatenati sui social per fare ironia sull’accaduto. Numerosi sono infatti i meme ormai virali sui social che attingono in particolare alla più celebre serie Netflix del momento sul tema.