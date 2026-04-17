venerdì 17 Aprile 2026

A Napoli rapina in stile “Casa di Carta”: ecco i meme virali sui social

All'indomani del colpo della banda del buco, a Napoli, spopolano i meme che fanno ironia sui social

Data pubblicazione: 17-4-2026 ore 18:13Ultimo aggiornamento: 17-4-2026 ore 18:16

ROMA – C’è il film vincitore di 4 Oscar dal titolo “La Buca perfetta” o, per chi preferisce le serie Tv, “A cas’e carton”, traduzione in napoletano della “Casa di Carta”. Non mancano i i numeri da giocare, rigorosamente 72, la meraviglia, 90, la paura, e 23 “e sciem che pensavano che stavano ancora dentro”. Viene scomodato pure Pulcinella per impersonare tre ladri vestiti con tute rosse, sempre rifacendosi agli elementi ormai iconici del serial spagnolo che ha per protagonisti il gruppo di ladri più abile della storia.

All’indomani del colpo della “banda del buco” alla banca nel quartiere Arenella della loro città, i napoletani si sono scatenati sui social per fare ironia sull’accaduto. Numerosi sono infatti i meme ormai virali sui social che attingono in particolare alla più celebre serie Netflix del momento sul tema.

Leggi anche

Evita il carcere fingendo una paraparesi degli arti inferiori

di Salvo Cataldo

VIDEO | I 25 ostaggi, 12 metri di tunnel, la razzia delle cassette di sicurezza, la fuga dalle fogne: a Napoli rapina in banca “da film”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»