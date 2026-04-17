Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 17 aprile 2026

VOLENTEROSI RIUNITI A PARIGI, INTANTO RIAPRE HORMUZ

Riapre lo stretto di Hormuz ma restano alte le tensioni tra Europa e Stati Uniti. Il lembo di mare da cui transita il petrolio iraniano rimarrà aperto per tutta la durata del cessate il fuoco tra Israele e Libano, disposto per dieci giorni, consentendo il passaggio delle navi commerciali. Donald Trump, intanto, torna ad attaccare Roma: “L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro”, avverte il presidente americano. E’ a Parigi che si cerca una sintesi tra la linea dura Usa e la prudenza europea. Il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito la premier Giorgia Meloni e i primi ministri di Germania e Gran Bretagna, Friedrich Merz e Keir Starmer.

CRISI IRAN. IL PIANO UE PER EVITARE IL LOCKDOWN ENERGETICO

L’Unione europea lancia il piano “Save Energy EU” per contrastare l’impennata dei prezzi causata dalle tensioni in Medio Oriente. La strategia, attesa per il 22 aprile, secondo una prima bozza di testo, punta su una riduzione drastica della domanda. Tra le misure chiave, l’introduzione dello smart working obbligatorio per almeno un giorno a settimana e la riduzione dei limiti di velocità stradali per risparmiare carburante. Per tutelare i cittadini, Bruxelles propone voucher energetici mirati alle fasce deboli e il ritorno a prezzi regolati temporanei. Gli enti locali saranno incoraggiati a offrire trasporti pubblici gratuiti o scontati e a organizzare giornate senz’auto.

DL SICUREZZA. OK AL SENATO, LE OPPOSIZIONI: “SOLO PROPAGANDA”

Il decreto sicurezza incassa l’ok del Senato. Il testo passa alla Camera in quella che sarà una corsa contro il tempo a partire da domani in commissione. Il provvedimento va convertito in legge entro il 25 aprile e martedì il governo metterà la fiducia. Tra le nuove norme, il fermo preventivo di 12 ore per le persone ritenute pericolose in vista di un corteo, l’estensione dello scudo penale per gli agenti e la stretta sui coltelli. In Aula a Palazzo Madama proteste dell’opposizione che parlano di “propaganda” e “norme improvvisate”. Dopo il voto sono stati esposti tra i banchi delle minoranze cartelli con la scritta ‘Governo Meloni, zero sicurezza zero diritti’.

IRAN. PARLAMENTARI E PROFESSORI: “SOSTENERE STUDENTI IN ITALIA”

Accendere i riflettori sulla situazione degli studenti iraniani oppressi dal regime e attivarsi per sostenerli nel percorso di studi in Italia. Arriva l’appello firmato da 40 parlamentari e 50 professori universitari, rivolto alla Conferenza dei Rettori e presentato a Montecitorio. Il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova spiega che “la guerra non ha cambiato il regime e le oppressioni degli studenti”. Il documento, firmato da esponenti di maggioranza e opposizione, chiede una condanna per le repressioni e di agevolare il diritto allo studio.