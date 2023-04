BMT al convegno per i 60 anni del volo Napoli-Parigi, la Borsa Mediterranea del Turismo punta sull’internazionalizzazione

NAPOLI – “Il turismo sta cambiando. Dopo la pandemia non è più un turismo di massa, oggi si vuole vivere l’esperienza del luogo in cui si va e farlo secondo le tradizioni del posto, che sia il Giappone, la Francia, o Napoli. Un turismo educato alla cultura, ora sta agli addetti ai lavori riuscire a ricreare quello che era il turismo organizzato, valorizzando le esperienze del luogo e proponendole al cliente, che oggi non è più un turista, ma un viaggiatore“. Lo ha spiegato Carla de Negri, direttrice organizzativa della BMT – la Borsa Mediterranea del Turismo organizzata ogni anno a Napoli da Progecta, società diretta da Angioletto de Negri – intervenendo a Palazzo Grenoble in occasione di un convegno per festeggiare i 60 anni della tratta Napoli-Parigi, operata da Air France.

“BMT – ha ricordato Carla de Negri – rappresenta forse un vero open space dove viene vissuto e sentito tutto questo. E poi Napoli oggi è un vero hub, è una città che io definisco ‘cool’, tutti vogliono visitarla, in un momento particolarmente importante per il turismo campano”.

BMT ha chiuso quest’anno la sua ventiseiesima edizione “con una presenza di 15mila visitatori e oltre 140 buyers esteri, provenienti non solo dall’Europa ma anche dal Medio Oriente e dall’America. L’obiettivo di BMT – ha osservato de Negri – è rafforzare il suo ruolo di hub del Mediterraneo, una delle porte d’Italia o meglio la porta d’Italia. Infatti prevediamo la presenza di tanti Paesi del Medio Oriente per la prossima edizione. Già in tanti erano presenti all’ultima edizione, ma potenzieremo sicuramente questa presenza, aprendoci a ulteriori Paesi, tra cui immaginiamo l’Arabia Saudita, che in questo momento ha un volo diretto da Napoli. L’obiettivo è un’importante crescita per quella che è un’internazionalizzazione della manifestazione”.

IL FORTE LEGAME TRA AIR FRANCE E BMT

Del legame che intercorre tra Air France e BMT ha parlato alla Dire anche il patron della Borsa Mediterranea del Turismo Angioletto de Negri: “Facciamo turismo organizzato dal 1975. Siamo veterani del settore con la compagnia I Viaggi dell’Airone, che amministro e che rappresenta quasi un unicum: un’attività amministrata dalla stessa persona nei suoi quasi cinquant’anni di attività. Qui a Napoli, e così nel Mediterraneo, non c’era alcuna fiera del turismo degna di questo nome. Da questa intuizione è nata la BMT, oggi fondamentale non solo per l’outgoing ma anche per l’incoming”.

“Il festeggiamento dei 60 anni della rotta Napoli-Parigi ci ricorda di quando fu introdotto un secondo volo. Come amministratore de I Viaggi dell’Airone andammo in Regione Campania insieme all’allora rappresentante Air France di stanza a Napoli, il dottor Luciano Turrini, per spingere affinché ci fosse un secondo volo. Fu un’opportunità molto importante: i primi turisti arrivavano proprio dalla Francia. Parliamo di un periodo interessante e anche la BMT si rese protagonista dello sviluppo di un flusso turistico non indifferente”.

De Negri, rammaricandosi per non aver partecipato all’evento a causa di impegni pregressi e improrogabili, ha voluto lanciare un segnale di “amicizia e di riconoscenza per Air France”, rimarcando “l’onore di essere affiancati da una compagnia di tale prestigio”.