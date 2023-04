Bologna aspetta Chiara Ferragni: tanti fan già in coda in via Rizzoli

BOLOGNA – C’è già una lunghissima coda di fan, in via Rizzoli a Bologna, che attendono l’arrivo dell’influencer più famosa d’Italia: Chiara Ferragni è infatti attesa alle 18 alla profumeria Douglas di via Rizzolini, in pienissimo centro a due passi dalle Due torri, dove la star dei social inaugurerà il corner dei suoi prodotti di bellezza. L’imprenditrice e influencer, che su Instagram conta 29,1 milioni di follower, arriva a Bologna subito dopo la fine di una vacanza di famiglia a Dubai, dove lei, Fedez e i due bambini Leone e Vittoria sono stati ospiti del lussuosissimo hotel Bulgari. Intanto, nella sua giornata bolognese, Chiara Ferragni è andata a pranzo da Gianni Morandi: immancabile la foto con il cantante e la moglie Anna.

LE POLEMICHE LEGATE AL VIAGGIO A DUBAI

Anche quest’ultimo loro viaggio, come quasi ogni momento della loro vita, è stato occasione di polemiche sul web, a partire dalla scelta della destinazione (che Fedez in passato aveva definito “una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto“, spergiurando di non tornarci mai più), passando per lo scherzo dal gelataio fatto alla piccola Vittoria di due anni fino ad arrivare al dilemma della cotoletta da 320 euro mangiata nel ristorante dell’albergo. Il viaggio è stato immortalato dalla coppia con tantissimi video e storie sui loro social, da Instagram a Tik Tok, dove sono state rilanciate immagini di famiglia, outfit serali e per il giorno, foto dalla spiaggia e anche tantissime immagini dei bambini alle prese con parchi giochi tematici.

LA TENUTA DELLA COPPIA

Molti detrattori della coppia hanno considerato questo viaggio il tentativo di insabbiare i dubbi sulla tenuta della coppia (dopo il pasticcio di Sanremo e lo scandalo del bacio tra Fedez e Rosa Chemical proprio l’ultima sera della kermesse), i problemi di salute di lui con le reazioni a uno psicofarmaco cambiato di recente e anche le ultimissime voci del gossip che darebbero Fedez legato da tempo sentimentalmente all’amico Luis Sal, motivo che sarebbe alla base di una incrinatura nel rapporto con Chiara e di un aut aut arrivato da lei per savare il matrimonio. Non sono pochi i fan che, seguendo le immagini arrivate da Dubai, hanno commentato notando lo scarso affetto tra Chiara e Fedez e i pochi baci immortalati.

