Tg Sanità, edizione del 17 aprile 2023

TEST MEDICINA, SCHILLACI: NUMERO CHIUSO RESTA, MA Sì A +20-30% POSTI

“Per il test di Medicina non ci sarà alcun superamento del numero chiuso”. Lo ha fatto sapere il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa in diretta ai microfoni del TG1 Mattina. “Ci sarà un allargamento del numero programmato- ha ribadito- ma il numero chiuso resta”. Ad annunciare un ampliamento del 30% di posti disponibili nei corsi di laurea in Medicina era stata la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Un ampliamento ora confermato anche dal ministro Schillaci: “Già da quest’anno- ha detto- il numero di iscrivibili aumenterà del 20-30%”.

CARDILLO (CNT): IN ITALIA 8MILA PAZIENTI IN ATTESA ORGANO, 250 SONO BIMBI

“In Italia sono attualmente più di 8mila i pazienti in attesa di un organo, di cui quasi 250 bambini”. A farlo sapere il direttore del Centro nazionale trapianti (CNT), Massimo Cardillo, intervistato dalla Dire in occasione di un evento al ministero della Salute dedicato alla 26esima Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. “I tempi delle lista d’attesa a volte sono molto lunghi- ha proseguito Cardillo- e nel caso del trapianto di fegato sfiorano i tre anni”. Per il direttore del CNT, dunque, è necessario informare i cittadini per chiarire “dubbi e paure che sono alla base delle opposizioni”.

EPATITE DELTA, AIFA APPROVA PRIMO FARMACO PER TRATTAMENTO INFEZIONE CRONICA

L’AIFA ha approvato la rimborsabilità di bulevirtide 2 mg per il trattamento dell’infezione cronica da virus dell’epatite Delta in pazienti adulti. “Con bulevirtide- ha detto il professor Pietro Lampertico, direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed Epatologia del Policlinico di Milano- stiamo assistendo ad una rivoluzione: lo studio registrativo di fase III ha dimostrato l’efficacia di questo farmaco che, somministrato in monoterapia per 48 settimane, ha ottenuto il 70% di risposta virologica”. In Italia, intanto, sono 10mila i pazienti affetti da epatite Delta, patologia che può presentarsi solo nelle persone già affette da epatite B.

MALARIA, APPROVATO IL PRIMO VACCINO EFFICACE IN OLTRE IL 75% DEI CASI

Si tratta del primo vaccino contro la malaria a superare la soglia del 75% di efficacia prevista dall’Organizzazione mondiale della Sanità: sviluppato dall’Università di Oxford, ha ottenuto l’autorizzazione per l’utilizzo in Ghana. Una svolta, secondo gli esperti, considerando che ogni anno la malaria uccide nel mondo mezzo milione di persone, di cui la metà sono bambini sotto i 5 anni, in prevalenza dell’Africa sub-sahariana. Il nuovo vaccino R-21/Matrix-M, questo il nome, è solo il secondo vaccino contro la malaria approvato in tutto il mondo.

EMATOLOGIA, ESPERTI RIUNITI A BOLOGNA: CURE EFFICACI MA TROPPO COSTOSE

“Molte malattie ematologiche oggi sono finalmente curabili e la ricerca scientifica allunga la sopravvivenza. Ma occorre trovare il modo di rendere più sostenibili le nuove cure, molto efficaci ma anche molto costose”. È quanto emerso a Bologna durante il secondo evento nazionale dal titolo ‘Sie incontra i pazienti’, che ha visto esperti in campo ematologico confrontarsi sul tema. A partecipare, le principali associazioni dei pazienti, tra cui Ail, Adisco, Admo, Favo e Fedemo.