La lettera di Luciana Littizzetto al piccolo Enea: “Tua madre non ti ha abbandonato, ti ha affidato”

ROMA – “Tua madre non ti ha abbandonato, ti ha affidato”, spiega Luciana Littizzetto in una toccante lettera scritta per il piccolo Enea, il bimbo che nel giorno Pasqua è stato trovato nella Culla per la Vita della clinica Mangiagalli di Milano. Il caso, di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi, ha aperto un acceso dibattito, creando anche polemiche, come quelle che si è attirato Ezio Greggio per il suo appello rivolto alla madre del piccolo a fare un passo indietro.

Luciana Littizzetto, che è madre affidataria di due figli, ieri sera a Che Tempo Che fa ha voluto affrontare l’argomento rivolgendosi proprio a Enea. “La tua mamma, dopo averti tenuto per la pancia per 9 mesi ha pensato che saresti stato meglio lontano da lei. Credo che questa decisione le sia costata molto cara. Sai Enea? – chiarisce Littizzetto al piccolo – Così ti ha lasciato in una Culla per La Vita, a Milano. Ce ne sono tante in Italia, più di una per regione. Funzionano così: appena la mamma depone il bambino in quella cuccia calda scatta un sensore collegato con l’ospedale più vicino, che allerta i medici che agiscono subito. Per questo non credere mai a quelli che dicono che la tua mamma ti ha abbandonato . Non ti ha abbandonato, ti ha affidato. Sono due verbi molto diversi. Quando sarai grande lo capirai. Abbandonare significa mettere in pericolo, fregarsene di ciò che avverrà dopo. Affidare è avere così tanta fiducia nell’altro da chiedergli di custodire ciò che si ha di più a cuore. Le mani di mamma hanno incontrato altre mani. È stata una catena d’amore. In Italia capita a 400 bambini l’anno e la maggior parte trova una nuova famiglia già dall’ospedale”.

