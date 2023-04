ROMA – Ieri sera Ed Sheeran è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il cantante britannico con all’attivo 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy, 7 Brit Awards e 8 Billboard Awards, ha presentato il nuovo album ‘Subtract’ intonando ‘Eyes Closed’ singolo già numero uno nel Regno Unito, contenuto nel disco, in uscita il prossimo 5 maggio.

“Ci sono voluti 10 anni per fare ‘Subtract’. Mia moglie ha avuto un cancro, ho perso un amico… ho scritto canzoni cercando di metabolizzare tutto ciò. L’album parla di paura, di ansia, di depressione, di lutto”, ha raccontato il cantante.

"Ci sono voluti 10 anni per fare 'Subtract'. Mia moglie ha avuto un cancro, ho perso un amico… ho scritto canzoni cercando di metabolizzare tutto ciò. L'album parla di paura, di ansia, di depressione, di lutto."@edsheeran sulla genesi del suo nuovo album "Subtract" a #CTCF pic.twitter.com/DMzD10VrWX — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 16, 2023

L’ALBUM POSTUMO DI ED SHEERAN

Sheeran ha anche parlato del suo desiderio di pubblicare un album dopo la sua morte che contenga brani inediti scritti nel in varie fasi della sua vita: “Mi piace l’idea di prendere vari pezzi nel corso della mia carriera e farne un album, un testamento scritto. Credo sia una bella cosa da lasciare a quelli che rimangono, quando te ne sei andato”.

"Mi piace l'idea di prendere vari pezzi nel corso della mia carriera e farne un album, un testamento scritto. Credo sia una bella cosa da lasciare a quelli che rimangono, quando te ne sei andato."@edsheeran sull'album postumo a #CTCF pic.twitter.com/dasqdSZjGZ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 16, 2023

ED SHEERAN CANTA PERFECT A CHE TEMPO CHE FA

Il cantante ha anche parlato del suo amore per l’Italia (ha comprato una casa in Umbria) e per la lingua del bel Paese. Ha preso lezioni, ma da un po’ di tempo a causa dei numerosi impegni ha dovuto abbandonare lo studio. Impegni che ora aumenteranno con il tour mondiale che però non toccherà l’Italia. Il cantante ha però promesso a Fazio che presto verranno definite nuove date e conta di tornare ad esibirsi presto anche nel nostro Paese.

Prima di andare via Sheeran ha intonato quindi quello che è forse il suo brano più celebre, ‘Perfect’ cantandone una parte nella versione italiana.

“Tu stasera, vedi, sei perfetta per me”



– #EdSheeran con la chitarra canta live Perfect a #CTCF… anche in italiano ❤️ @edsheeran @fabfazio pic.twitter.com/ur2IRboNcX — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 16, 2023