Ue, Castaldo (M5s): “Da Lega e Forza Italia voto contro l’Italia”

“Il 23 aprile si deve arrivare ad un accordo ambizioso, altrimenti l’intero progetto europeo rischia di crollare, perche’ questa non e’ una crisi passeggera o un incidente di percorso, qui se sbagliamo la forza della risposta rischiamo di entrare in una recessione devastante che fara’ crollare i livelli occupazionali, e quindi i redditi, la domanda interna e mettera’ in ginocchio l’intero apparato produttivo”. Lo sottolinea Fabio Massimo Castaldo(M5S), vicepresidente del Parlamento europeo, nella videointervista all’agenzia ‘Dire’.

“E’ stato calcolato che ogni mese di lockdown- osserva- ci puo’ costare 3 punti di PIL, un colpo fortissimo alla nostra capacita’ produttiva”. Quindi “serve una risposta adeguata: abbiamo ottenuto il recovery fund, ora- spiega Castaldo– si tratta di capire come costruirlo, se agganciarlo o meno al bilancio dell’Unione Europea e come capitalizzarlo, poi lo si utilizzera’ per emettere bond condivisi”.

“Ma e’ chiaro- avverte- che agganciarlo al bilancio significa che, visto che siamo alla fine del bilancio settennale, sono rimasti pochi soldi perche’ i soliti paesi, come l’Olanda ma anche la Germania, si erano opposti ad un bilancio ambizioso“.

Ora, insomma, “ci vuole un bilancio forte, quello che ci serve e’ aumentare le risorse proprie europee, quindi la web tax per i colossi del digitale, la Tobin tax sulle transazioni finanziarie, la tassa per i prodotti inquinanti e poi una vera lotta ai paradisi fiscali. Se inseriamo queste risorse avremo il gettito per alimentare il bilancio e la commissione potra’ emettere dei Bond per raccogliere ulteriori fondi e fare un piano che deve essere almeno di 1.500 miliardi, ma forse anche di piu'”.

Conclude: “O si fa questo o sara’ la storia a dare una risposta e io non voglio regalare il futuro dei nostri figli a partiti estremisti, che cavalcano questa crisi per trovare consensi, voglio una risposta forte, ambiziosa e permanente e sono convinto che Conte spingera’ per un grande accordo ambizioso. Se perdiamo condanniamo l’Italia ad un indebitamento che non e’ sostenibile“.