VIDEO | Coronavirus, Claudio Baglioni sostiene la campagna #noicongliinfermieri

ROMA – “Noi musicisti siamo, come in un esercito, quelli che suonano la carica. Ma poi ci sono i soldati veri e propri. In questo caso gli infermieri. Aiutiamoli”. Claudio Baglioni usa queste parole (https://youtu.be/mWz4HtbKHIA) per sostenere la campagna di donazioni #noicongliinfermieri per la raccolta fondi a sostegno degli infermieri coinvolti nella lotta contro il Covid-19. Sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che, dopo il primo video inviato da Pino Insegno, hanno raccolto l’appello a mobilitarsi per sostenere il Fondo di solidarieta’ ideato e finanziato dalla Fnopi (Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche) per fornire risposte concrete e immediate ai professionisti in difficolta’.

GLI OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA

La campagna #noicongliinfermieri prevede tre principali ambiti di intervento, riguardanti: i familiari degli infermieri deceduti a causa del virus; gli infermieri in quarantena che devono affrontare ingenti spese per vivere lontano dai propri cari; gli infermieri contagiati e guariti, che ora stanno iniziando un lungo e complesso percorso di riabilitazione, fisica e psicologica.

Maggiori informazioni su: https://noicongliinfermieri.org/campaigns/. L’intero ammontare delle donazioni andra’ in favore degli infermieri e delle loro famiglie. Tutti i costi di gestione del progetto, infatti, saranno unicamente a carico della Fnopi. La campagna ha finora registrato il sostegno di due main donors privati (Enel Energia e AbbVie) e gode del patrocinio di 33 associazioni. Un elenco che si aggiorna continuamente e che e’ aperto a tutte le realta’ che decidano di salire a bordo.