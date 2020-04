VIDEO | Sarà un’estate senza musica dal vivo. I concerti? Non prima del 2021

SENZA CONCERTI PER UN ANNO PERDITA 600 MLN

Uno stop da 600 milioni. Senza considerare l’indotto, che vale almeno il doppio. Quella che si profila e’ un anno senza musica per il nostro Paese e costera’ caro al settore. A spiegarlo e’ il presidente di Assomusica: “Ogni anno fatturiamo circa 600 milioni di biglietteria e questo ci pone al sesto posto della classifica mondiale della musica live. Vuol dire che produciamo un indotto nei territori che minimo e’ il doppio. In alcune realta’ come i festival di Firenze, Lucca o negli stadi, questo valore viene aumentato. I dati che stiamo fornendo rappresentano una media riferita a realta’ con pochi spostamenti di pubblico ma anche realta’ di citta’ in cui va il 70% rispetto alle presenze. Questo ci fa essere diversi da molti altri settori lavorativi, perche’ creiamo un indotto anche piu’ grande”. Non si resta, pero’, con le mani in mano. “Stiamo gia’ ragionando sul futuro a vari livelli, anche istituzionali, stiamo simulando possibili soluzioni nel momento in cui ci diranno che si puo’ ricominciare”. Inoltre, “se parliamo solo di biglietti, almeno 10 milioni di persone vengono a vedere i concerti, un quinto della nazione. Per non parlare dei concerti gratuiti o replicati nel corso dell’anno nei posti piu’ disparati. Questo e’ un sistema che deve ripartire, magari anche a scaglioni. E perche’ possa partire va detto che servono sostentamenti”.