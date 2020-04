Mediterranea a nave Alan Kurdi: “Benvenuti a Palermo”

PALERMO – “Oggi arriveranno nel porto di Palermo 146 naufraghi da 10 giorni a bordo della nave Alan Kurdi. Saranno trasferiti su una nave Gnv ancorata al porto per trascorrere la quarantena obbligatoria. In tempi non pandemici gli equipaggi di terra di Mediterranea Saving Humans Palermo sarebbero andati ad accoglierli alla banchina per farli sentire benvenuti. Adesso non possono farlo ma hanno scelto di far sentire il loro calore e il loro benvenuto”. Lo scrive Mediterranea Saving Humans in un post su Facebook. “Decine di palermitani hanno disegnato un fiore su un foglio, scritto WELCOME IN PALERMO #brothersandsisters e si sono fatti una foto – ancora il post – Un fiore e un sorriso per i fratelli e le sorelle che hanno finalmente trovato salvezza“.

È partita da poco, dal porto di Palermo, la nave Rubattino della compagnia Tirrenia, diretta verso il punto individuato, a circa due miglia dal porto del capoluogo siciliano, per eseguire le operazioni di trasferimento delle persone che attualmente si trovano sulla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea-eye. Ne dà notizia il ministero delle Infrastrutture e trasporti. Le operazioni si svolgeranno sotto il coordinamento tecnico della Guardia costiera e vedranno il coinvolgimento, oltre che di diverse motovedette, anche della nave Diciotti.