Coronavirus, De Luca: “Se Nord riapre, la Campania chiuderà i suoi confini”

NAPOLI – “Per la fase 2 serve senso di responsabilità. Se una regione d’Italia con una situazione epidemiologica non tranquillizzante, come Lombardia, Veneto o Piemonte, accelera in maniera non responsabile rischia di rovinare l’Italia intera. Se dovessimo avere una corsa in avanti da parte di regioni con contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini vietando l’ingresso ai cittadini provenienti da quelle zone”. Lo ha detto in una diretta Facebook il governatore Vincenzo De Luca. “La cosa più drammatica – avverte – sarebbe riaprire le attività economiche in maniera indifferenziata e poi dopo due settimane essere costretti a richiudere tutto. Una nuova stagione di isolamento non la regge il Paese intero”.

DE LUCA: “CONTINUANDO COSÌ SAREMO I PRIMI A USCIRE DA TUNNEL”

“Abbiamo dimostrato – aggiunge il governatore – di essere un modello di efficenza amministrativa, di capacita’ operativa e concretezza. Se continueremo così probabilmente la Campania sarà la prima d’Italia a uscire dal tunnel”.

“Se manteniamo comportamenti corretti e prudenti a metà maggio come Regione Campania siamo fuori dall’emergenza e potremo dire di avere sconfitto il coronavirus”. Lo ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Non abbiamo avuto l’ecatombe che c’e’ stata al Nord di persone morte in case di riposo, sia pubbliche che private, ma faremo ulteriori controlli”, ha assicurato De Luca.

di Elisa Manacorda e Nadia Cozzolino