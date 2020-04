Tg Psicologia, edizione del 17 aprile 2020

CORONAVIRUS. ISS: CON ‘FASE 2’ PSEUDO-NORMALITÀ CONTROLLATA

È ancora difficile capire quando arriverà la fase due. “Non lo sappiamo-spiega Giovanni Rezza, capo del dipartimento malattie infettive dell’Iss, intervenuto al programma ‘Obiettivo Salute’ di Radio24- Dobbiamo sapere, però, che quando inizierà- sottolinea- la normalità di prima diventerà una pseudo normalità controllata”.

DISABILITA’. ASSOCIAZIONE GIPA CON ‘CONOSCIAMOCI’ ABBATTE LONTANANZE ONLINE

“Se dovessimo cercare un lato positivo in questo periodo è proprio quello che stiamo abbattendo, anche attraverso internet e le connessioni, le lontananze”. A parlarne è Adele Giannone, psicologa di ‘Gipa Fuori dalla Stanza’, associazione che da anni lotta per la valorizzazione delle disabilità nel XV municipio di Roma, e che ha lanciato, da quasi un mese, l’iniziativa ‘Conosciamoci’ con “l’intento di creare momenti di socialità ed evasione dalla noia, in una fase storica in cui ci troviamo a vivere la quarantena, che è difficile per tutti, figurarsi per i ragazzi con disabilità. Solitamente- spiega Giannone- si opera sentendo prima i familiari, anche per conoscere meglio le inclinazioni del singolo ragazzo, e poi ci mettiamo direttamente in contatto con lui”.

CORONAVIRUS. SINGLE IN PANICO? PSICOANALISTA: AMORE A DISTANZA

È una paura diffusa. Il Covid-19 ha trasmesso il panico in tutti, o in quasi tutti, i single d’Italia. Come faranno a conoscere nuove persone e, soprattutto, come ci si conoscerà dato che nella fase due permarrà l’obbligo della ‘giusta distanza’? “Nessun timore- rassicura subito la psicoanalista Monica Nicola- non si avrà mai paura di amare. Forse adesso andranno per la maggiore le ‘dating’ app, ma con l’isolamento le persone hanno più tempo di scrivere e di conoscere l’altro”.

CORONAVIRUS. ‘IDO CON VOI’ LANCIA FOCUS TEMATICI ‘ESPERTI E FAMIGLIE’

I professionisti dell’IdO si schierano a sostegno della genitorialità in tempo di pandemia, e arricchiscono il già nutrito programma dello sportello ‘IdO con Voi’ con il nuovo appuntamento ‘Esperti e famiglie’. “Abbiamo enucleato 6 temi che ci vengono sottoposti a maggioranza da tutti coloro che ci contattano e abbiamo creato, quindi, dei piccoli gruppi tra genitori e docenti, formati dalle 5 alle 8 persone, per affrontare in maniera approfondita e condivisa un argomento più specifico”. A illustrare alcune delle macroaree del nuovo progetto è Federico Bianchi Di Castelbianco, direttore dell’IdO.

CORONAVIRUS. RAZZI DA ALTRI PIANETI E SUPEREROI, ECCO I SOGNI DEI BAMBINI

Dalle minacce informi alle figure fantasmatiche nella fase iniziale della emergenza Covid-19, fino ad arrivare oggi ai razzi che provengono da altri mondi con tanto di supereroi buoni e cattivi. Ecco le immagini che popolano i sogni dei bambini, in cui “vediamo molto meglio la trasformazione in atto, perché è più veloce”. Parla alla Dire Magda Di Renzo, psicoanalista junghiana e responsabile del servizio Terapie dell’IdO.