Piano Patuanelli divide, Orlando: “Attenzione ai passi falsi”

ROMA – Prima della riapertura di imprese e uffici, la ‘fase due’ riapre per il momento le divisioni nel governo tra ‘aperturisti’ e ‘prudenti’. Mentre si attende la riunione della task force guidata da Vittorio Colao con il premier Giuseppe Conte e i ministri interessati, Repubblica dà conto del piano messo a punto dal ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli per una riapertura condizionata delle imprese il 22 aprile prossimo.

Si tratta di una anticipazione, rispetto alla data fin qui preventivata, che sarà possibile per quelle aziende in grado di assicurare il rispetto di alcune norme di base: quelle delineate nel protocollo di sicurezza governo-sindacati-aziende, e descritte minuziosamente nell’intesa siglata da Fca e sindacati. Ma l’ipotesi non piace ‘a priori’ a una parte dell’esecutivo – con il Pd piuttosto freddo – e soprattutto ai sindacati che da 48 ore chiedono a Conte di essere ricevuti.

Il vicesegretario dem Andrea Orlando, intervistato questa mattina a Circo Massimo, ha escluso “una riapertura complessiva e simultanea di tutte le attività” anche per la data del 4 maggio. Quanto al piano Patuanelli, Orlando sottolinea di non essere stato messo al corrente. E avverte sui rischi di un “passo falso”, di “aprire e poi dover richiudere”.

Così l’ex Guardasigilli: “L’ultima parola non può che essere del presidente del Consiglio. Pensare che l’apertura possa avvenire come la chiusura è una stupidaggine“. Non ci potrà essere cioè “nè una via regionale nè una via ministeriale” alla fase due. Deve essere un’azione “complessiva”, centrata su dati inequivocabili e soprattutto indicata con qualche giorno di anticipo per dar modo di prepararsi.

Per quanto riguarda il calendario dei prossimi appuntamenti istituzionali, questa mattina ci sarà la riunione tra governo e task force Colao, quindi domani dovrebbe riunirsi la cabina di regia presieduta da Conte mentre per lunedì e’ previsto il consiglio dei ministri.