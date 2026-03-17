Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 17 marzo 2026

165 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA

Sergio Mattarella ha celebrato oggi il 165° anniversario dell’Unità d’Italia con un forte appello ai valori repubblicani. All’Altare della patria, affiancato dalla premier Meloni, il capo dello Stato ha reso omaggio al milite ignoto, definendo la Costituzione un “autentico presidio di diritti”, indicando libertà e giustizia come bussole necessarie in un mondo segnato da conflitti. “Siamo una Nazione forte e orgogliosa”, ha detto Meloni, ringraziando i cittadini che ogni giorno onorano l’identità del Paese. Un’eredità di valori da trasmettere alle nuove generazioni.

MATTARELLA: “I MEDIA NON SPETTACOLARIZZINO LE TRAGEDIE”

I media “raffigurino le tragedie, che si intensificano in questo periodo, non come raffigurazioni spettacolari, ma come informazione che trasmette notizie corrette”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale la redazione del Tg2 in occasione del suo cinquantesimo anniversario. Il capo dello Stato richiama il messaggio che papa Leone ieri ha rivolto alla testata Rai sottolineando che il ruolo del giornalismo è “fondamentale” contro le “le false notizie” anche “sulla guerra”. Tv, carta stampata e web, ha concluso, “svolgono un compito di garanzia di informazione, libertà e sostegno alla democrazia”.

IL CARDINALE ZUPPI: “SENZA DIRITTO VINCE SOLO LA FORZA”

Il Cardinale Matteo Zuppi lancia un duro monito da Bologna: il diritto internazionale è umiliato e la forza sta diventando l’unica regola. Durante la messa per le forze armate, il presidente della CEI ha denunciato il declino delle istituzioni nate per garantire la pace, avvertendo che la difesa è vana se non accompagnata dal dialogo. “Le parole del papa non vengono prese sul serio, nemmeno dai cristiani”, ha ammonito Zuppi, criticando l’irrilevanza della diplomazia. Un appello accorato a cessare il fuoco e a riscoprire il confronto per fermare la logica della violenza.

FINANZA. GIORGETTI: “MAGGIORE EDUCAZIONE PER PROGRESSO SANO”

“Il progresso civile ed economico del Paese sarà più regolare e sano quanto più sarà fondato sulla conoscenza finanziaria”. Ne è convinto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che ha partecipato alla giornata di apertura della Global money week 2026. Il ministro ricorda di essere stato il promotore della legge che ha introdotto l’educazione finanziaria nelle scuole all’interno dell’educazione civica. Per Giorgetti la conoscenza consente maggiore consapevolezza nelle proprie scelte, in modo da “tutelare non solo i propri interessi, ma anche i propri diritti, aumentando la capacità di non essere truffati”.