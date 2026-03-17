martedì 17 Marzo 2026

Iran, Ita Airways programma voli aggiuntivi tra Roma e Delhi il 24 e 25 marzo

La decisione arriva a seguito delle segnalazioni della Farnesina sugli italiani bloccati

Data pubblicazione: 17-3-2026 ore 17:45Ultimo aggiornamento: 17-3-2026 ore 17:45

ROMA – Ita Airways ha programmato due frequenze addizionali tra Roma Fiumicino e Delhi nelle date del 24 e 25 marzo. “La decisione”, riferisce la compagnia in una nota, “fa seguito alle segnalazioni ricevute dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con cui Ita Airways è costantemente in contatto, relative all’alto numero di connazionali temporaneamente bloccati in India a causa degli effetti del conflitto in Medio Oriente sugli spazi aerei e sugli hub aeroportuali della regione”.

GLI ORARI DEI VOLI

Questi gli orari dei due voli aggiuntivi con partenza da Roma Fiumicino (FCO) e arrivo a Delhi (DEL): il primo, il 24 marzo, partirà alle 17:40 (ora italiana) per atterrare nella capitale indiana alle 05:55 (ora locale); il secondo, il 25 marzo, partirà alle 17:35 (ora italiana) per atterrare nella capitale indiana alle 05:35 (ora locale). Questi invece gli orari dei due voli aggiuntivi con partenza da Delhi e arrivo a Roma Fiumicino: il primo, il 25 marzo, partirà da DEL alle 08.25 locali per atterrare a FCO alle 13:00 (ora italiana); il secondo, il 26 marzo, partirà da DEL alle 07:35 locali per atterrare a FCO alle 11:55 (ora italiana). I biglietti per questi voli sono disponibili sul sito ita-airways.com, sull’app Ita Airways e tramite i canali di vendita ufficiali della Compagnia. Nella nota si aggiunge: “Compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico nella regione, Ita Airways continua ad operare i collegamenti diretti verso l’Asia, nonché a valutare l’opportunità di rafforzare i propri operativi al fine di contribuire al rientro dei connazionali presenti nell’area”.

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