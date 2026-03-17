Vacanze di Pasqua, quando chiudono le scuole

BOLOGNA – A Pasqua mancano ormai poco più di due settimane e anche le scuole si preparano a chiudere. Per quanti giorni? Lo stop andrà, quasi ovunque, da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile, con ritorno sui banchi mercoledì 8 aprile. Si tratta di uno stop che prevede si stare lontani da scuola (e asili) per sei giorni consecutivi, in cui sono ricomprese le giornate di Pasqua (che cade il 5 aprile) e di Pasquetta (che sarà il 6). Per molte famiglie potrebbe essere l’occasione per un weekend lungo o per un mini viaggetto. Anche se, si sa, quando c’è di mezzo una festività i prezzi tendono a crescere molto. Per chi non farà notte fuori casa, il periodo della Pasqua potrà comunque essere l’occasione di trascorrere una giornata al mare, in collina o magari in un parco tematico per bambini.

IL MAXI PONTE DELLO SCORSO ANNO

Lo scorso anno la pausa pasquale era stata un’occasione per uno ‘stacco’ molto più lungo: cadendo infatti la Pasqua molto in avanti nel mese di aprile, lo stop pasquale è stato occasione per molti di organizzare un lungo ‘ponte’ attaccandosi il 25 aprile e, per i più ‘temerari’, anche il ponte del Primo maggio. Con il risultato di piazzare una vacanza di due settimane a metà della primavera. Ma quest’anno il calendario non permette niente del genere.

UN PICCOLA PAUSA IN ATTESA DELLE VACANZE ESTIVE

Per gli studenti la pausa di Pasqua rappresenta una piccola parentesi di riposo prima di affrontare l’ultima ‘fatica’ dell’anno scolastico, con il mese di maggio che di solito è abbastanza faticoso e pieno di verifiche e interrogazioni in vista della fine del secondo quadrimestre. Poi, però, alla fine della prima settimana di giugno ancora una volta la scuola finirà e scatterà la ‘vera’ pausa, ovvero le vacanze estive che in Italia (con buona pace e tanta fatica da parte dei genitori che si barcamenano tra mille centri estivi) durano tre mesi interi. Per i più grandi, invece, ci sarà invece la prospettiva dell’esame di maturità e quindi prima del relax toccherà aspettare un po’ di più.

LE REGIONI CHE FANNO ECCEZIONE

Se quasi in tutta Italia le scuole staranno chiuse dal 2 al 7 aprile compresi, ci sono due regioni in cui la pausa sarà leggermente diversa. Una è la Liguria, dove si torna a scuola con un giorno di anticipo e dunque il 7 aprile tutti in classe. La seconda è il Trentino, che invece lascerà bambini e studenti a casa un giorno in più: niente scuola neanche il 7, si torna sui banchi solo il 9 aprile.