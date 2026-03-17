Referendum, studenti in protesta a Montecitorio: “La maggioranza ha paura del voto fuorisede”

ROMA – Prosegue la protesta degli studenti per la mancata approvazione del voto dei fuorisede in occasione del referendum sulla riforma della giustizia. Dopo il presidio di ieri al ministero della Giustizia, il gruppo di studenti si è spostato oggi a piazza Monte Citorio.

“Sono fuori sede e voglio votare’, ‘questo governo non ci fa votare’, si legge nei loro cartelli. Tra questi anche ‘votare costa 200 euro’, in riferimento alle spese per gli spostamenti per tornare nel proprio comune di residenza per recarsi alle urne.

“Il governo non ci sta ascoltando sul voto dei fuorisede- dice Veronica, studentessa emiliana che vive a Roma- e dal momento che il tema riguarda milioni di giovani, di fatto il governo non ascolta i giovani. La nostra è una protesta pacifica e staremo qui finché non ci cacciano”.

A dare sostegno alla mobilitazione, oltre al comitato studentesco regionale, anche alcuni parlamentari dell’opposizione, tra cui la deputata Avs, Elisabetta Piccolotti e il deputato dem, Andrea Casu.

“Siamo da sempre a sostegno di chi chiede la possibilità di consentire ai fuori sede la possibilità di votare nelle città in cui vivono- dice Piccolotti alla Dire- Questa procedura è già stata fatta per le europee quindi non si capisce perchè non sia stata fatta anche questa volta. La maggioranza ha una bella faccia di bronzo, la verità è che ha paura del voto dei giovani”.