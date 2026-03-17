Questa sera a Farwest l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio

ROMA – Con un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio, martedì 17 marzo su Rai 3, torna “Farwest”, la trasmissione condotta da Salvo Sottile, alle 21.20 su Rai 3. Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, racconta per la prima volta davanti alle telecamere la sua versione dei fatti.

A seguire, il caso della Famiglia nel bosco, con l’intervento del vicepremier Matteo Salvini. Mentre lo scontro istituzionale rimane acceso, gli inviati della trasmissione sono riusciti a parlare con la psicologa Valentina Garrapetta che aveva condiviso su Facebook alcuni messaggi fortemente critici nei confronti della coppia anglo-australiana.

Nella puntata, anche un’inchiesta sul sistema di accoglienza diffusa a Milano, per cui sono stati spesi quasi cento milioni di soldi pubblici negli ultimi due anni. Nella città che le classifiche sulla sicurezza indicano come la più criminale d’Italia, vivono circa 50 mila immigrati irregolari, il 16% del totale nazionale. Spuntano tendopoli a pochi passi dalla stazione Centrale e non solo, testimoni visibili di un fallimento che è sotto gli occhi di tutti.

Un nuovo capitolo dell’inchiesta all’ospedale di Ravenna, dove otto medici sono stati indagati con l’accusa di aver falsificato certificati a favore di alcuni migranti irregolari: “Farwest” è in grado di svelare le intercettazioni ambientali e la decisione del GIP. In esclusiva, il racconto di una vittima di violenza sessuale ad opera di un irregolare tornato in libertà.

Il programma si occupa poi di un tema molto controverso: quello dei braccialetti elettronici contro la violenza sulle donne. Il femminicidio di Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex compagno il 9 marzo, riporta al centro dell’attenzione l’efficacia dei dispositivi introdotti dal Ministero dell’Interno e affidati tramite appalti milionari ad aziende private, che spesso risultano insufficienti e presentano malfunzionamenti, configurando un vuoto di protezione che può trasformarsi in tragedia.