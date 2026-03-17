VIDEO | Sabato riapre Cinecittà World nel segno del ‘Bud Spencer Tribute’

ROMA – Sempre più nel segno del cinema. Sarà la caratteristica della stagione 2026 di Cinecittà World. Il parco divertimenti di Roma riaprirà i battenti da sabato fino al prossimo 6 gennaio con 40 attrazioni, 6 aree tematiche ispirate al grande schermo e 6 nuovi show dal vivo, puntando a trasformare ogni visita in un’esperienza immersiva, dove l’adrenalina incontra la magia del cinema. Uno degli appuntamenti più attesi si svolgerà dal 26 al 28 giugno: il “Bud Spencer Tribute-10 anni senza Bud”. Un grande evento mondiale, organizzato in collaborazione con Giuseppe Pedersoli, figlio dell’attore, e gli organizzatori tedeschi dello Spencer Hill Festival per celebrare una delle icone più amate del cinema italiano. Tre giorni di show, stunt, esposizioni e auto dei film. Tra le tante attività dedicate ai fan di tutto il mondo, grande spazio alla musica con concerti imperdibili, tra cui l’attesissimo concerto degli Oliver Onions, autori delle celebri colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill, insieme a la Dune Buggy Band e il Bud Spencer Heart Chor di Monaco. Durante l’evento, in scena tanti spettacoli, tra cui la prima mondiale dello show western ‘Lo chiamavano Gentleman‘, insieme ai Police Car Stunts in puro stile Bud Spencer, il wrestling show Slap Mania e il Wild West Knife Throwing Show di Trinity Marcel.

UNA PREVENDITA DAI GRANDI NUMERI

La prevendita sta già dando numeri sorprendenti: “All’inizio non dico fossi scettico ma, come tutti i manager, facevo i conti col mio conto economico per valutare la portata che potesse avere- ha detto David Tommaso, direttore generale di Cinecittà World e Luneur Park- E solo dai primi riscontri, siamo partiti con la prevendita dell’evento in Germania, prevediamo di avere per quella 3 giorni più di 20mila ospiti e potrebbero essere molti di più”. Giuseppe Pedersoli ha spiegato perché ha scelto Cinecittà World per questa celebrazione: “È un luogo simbolico che racconta il cinema in ogni suo angolo e che racchiude tutti gli elementi per intrattenere le famiglie in un lungo fine settimana nel ricordo di Bud Spencer che, proprio qui ha interpretato alcune delle scene più iconiche della sua carriera. Con gli amici tedeschi dello Spencer Hill Festival abbiamo scelto di portare per la prima volta nella Capitale il Bud Spencer Tribute per celebrare papà insieme a migliaia di fan italiani e internazionali”.

TUTTE LE NOVITA’ DEL 2026

Tra le novità di questa stagione a Cinecittà World debutta “Motori Ciak Azione!” il nuovo stunt show ispirato ai cult della commedia italiana, tra inseguimenti mozzafiato, acrobazie su due ruote ed effetti speciali, uno spettacolo tra azione e comicità che rende omaggio ai personaggi più iconici dei film degli anni 80. Nel Far West va in scena “La leggenda di Dustyn Town”, tra duelli spettacolari, sparatorie coreografate e numeri musicali cantati dal vivo. E ancora il one-man show “Ciak si Ride”, attrazioni per tutte le età, set cinematografici, epoche e mondi diversi, in una sola giornata gli ospiti possono vivere emozioni forti ed esperienze immersive in ogni angolo del Parco: dal set di Gangs of New York si vola nello Spazio nell’area Spaceland, a bordo del roller coaster Altair e le sue dieci inversioni a testa in giù. Con Volarium, unico cinema volante in Italia, si sorvola la Firenze del Rinascimento con Leonardo da Vinci. Adrenalina nei gironi di “Inferno”, la montagna russa indoor, per poi planare sull’acqua a 70 km/h nell’Antica Roma con Aktium. Tra i dinosauri di Jurassic War fino ad Adventure Land, il viaggio prosegue nel Far West, scenario di tanti spaghetti western. Numerosi gli appuntamenti in calendario per il 2026: si parte l’11 aprile con Experience K-pop, il nuovo evento dedicato all’universo pop coreano, a maggio (il 3) spazio allo sport con Italy Dance Competition, Roma Sport Experience, la tre giorni dedicata alle discipline sportive da film (8-10), poi il 7 giugno il World Soccer Experience (7.06). Sempre a giugno, il 13 e il 14, stand, fumetti, gare cosplayer con Roma Comics.

IL PARCO COME SET CINEMATOGRAFICO

Il parco è anche “un set cinematografico scelto da produzioni italiane e internazionali per videoclip, spot pubblicitari, film e serie TV, tra le più recenti la serie Mrs Playmen con Carolina Crescentini su Netflix e il finale del film record d’incassi Buen Camino di Checco Zalone- ha sottolineato David Tommaso- A questo si affianca una programmazione ricca di eventi: Cinecittà World è una location di riferimento per eventi consumer, attività corporate e MICE”. In tutto il 2026 sono previsti per Cinecittà World “151 giorni di aperutura, con possibilità di espansione per ulteriori giorni”, ha aggiunto il dg che si aspetta una significativa crescita dei visitatori rispetto al 2025: “Ci attendiamo un incremento quasi in doppia cifra rispetto alla scorsa stagione. Dipende da alcune situazioni ma lo capiremo molto presto, ad esempio rispetto al primo trimestre”. Questo anno segna anche l’avvio di una nuova fase di sviluppo, con la gestione unica di tutti i parchi del gruppo Network Holding (Cinecittà World, Roma World, Aqua World e Luneur Park), consolidandosi come polo principale dei parchi tematici romani che cubano complessivamente 700mila visitatori l’anno. “I tanti appuntamenti di Cinecittà World e Luneur Park arricchiscono il già grande cartellone di eventi a Roma. Con oltre 50 eventi ogni anno e 7 milioni di visitatori in 10 anni, di cui 40% da fuori città, questi parchi rivestono un ruolo strategico nel sistema turistico e dell’intrattenimento di Roma, aiutando a distribuire i flussi turistici su tutta Roma e in più periodi dell’anno- ha commentato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale durante la conferenza stampa di presentazione- La sinergia tra pubblico e privato è fondamentale per lo sviluppo della città e per creare indotto e nuovi posti di lavoro, con oltre 500 addetti che ogni anno lavorano nei parchi di Cinecittà World”.

I PACCHETTI PARCO + HOTEL

Il 3 aprile, in occasione del lungo weekend di Pasqua, tornerà Roma World, il parco tematico dell’Antica Roma. Il 30 maggio aprirà Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World. Al Luneur Park, dal 28 marzo e per tutto il weekend pasquale, ci sarà una speciale caccia alle uova per i più piccoli. Dal 6 giugno aprirà anche la Splash Zone, per rinfrescarsi durante l’estate. Infine, con la promozione Ritorna in Futuro, chi visita il Parco entro il 30 aprile potrà tornare gratuitamente entro il 31 luglio. Per gli ospiti da fuori Roma, sono disponibili i nuovi pacchetti Parco + Hotel: due giorni a Cinecittà World e una notte in hotel a partire da 54 euro.