Marco Giallini si è fatto male ad Aosta. Ora le riprese di Rocco Schiavone dovranno aspettare

ROMA – Marco Giallini si sarebbe rotto una gamba nel corso di un infortunio avvenuto vicino alla casa in cui alloggia ad Aosta. L’attore romano si trova lì per girare la settima stagione della serie ‘Rocco Schiavone’, di cui è il protagonista, ma ora forse la produzione dovrà aspettare che si rimetta. Giallini sarebbe caduto a terra mentre faceva una passeggiata. Dopo la caduta, l’attore è stato preso in carico da un’equipe specializzata dell’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, dove è stato operato per la riduzione del danno ortopedico. La serie tv, di grande successo, è ispirata ai romanzi di Antonio Manzini.

LEGGI ANCHE: Marco Giallini: “Ho un problema alle corde vocali e sono dimagrito per un film”

Nella serie di grande successo, Giallini interpreta il ruolo del vicequestore Rocco Schiavone e in un’intervista ha detto: “Mi trovo bene perché siamo simili, è un personaggio maledetto, un po’ noir e sopra le righe. Le personalità come la sua hanno sempre avuto successo nella storia del cinema, è un perdente e questo lo rende affascinante. La gente gli vuole bene per questo”.