Zuppi: “I cristiani non ascoltano Papa Leone, è preoccupante”

BOLOGNA – Papa Leone è “purtroppo inascoltato. Ed è preoccupante che i cristiani specialmente non lo prendano sul serio, non lo sostengano pubblicamente, ancor più nelle scelte”. È il richiamo severo che arriva dal cardinale Matteo Zuppi, presidente Cei e arcivescovo di Bologna, che questa mattina ha celebrato la messa prepasquale per le Forze armate e la Polizia di Stato. Durante l’omelia, Zuppi difende dunque il Pontefice. E ammonisce: “La voce di Papa Leone raccoglie sempre le voci delle vittime, presenti e passate, e anche le attese degli uomini e le donne di buona volontà, e l’aspirazione che è davvero di tutti, che è quella della pace”. Il Papa, continua il presidente Cei, “serve la Chiesa, voce libera, indebolita, ma che non smette di parlare del dialogo, dell’incontro, che non smette di seminare le premesse della pace. Per questo ha chiesto ai responsabili: cessate il fuoco, si aprano percorsi di dialogo, la violenza non porta la giustizia, la stabilità e la pace”.

ZUPPI: FORZA È DIVENTATA REGOLA, UMILIATO DIRITTO INTERNAZIONALE

Viviamo un tempo in cui “si umilia il diritto internazionale”. E senza questo, “la regola diventa la forza”. Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, torna a intervenire sui conflitti e le guerre in corso nel mondo, che “sembrano non finire mai”. Durante l’omelia, Zuppi punta il dito contro la “logica della forza” che domina ormai questi tempi, e contro gli “interessi che la giustificano”. In questo senso, afferma il presidente Cei, si “umilia il diritto internazionale”, lo si “irride tanto da farlo apparire inefficace e quindi da limitare”. In altre parole, avverte Zuppi, viene di fatto sostenuta “l’inutilità degli organismi internazionali e multilaterali che, anche se in questi 80 anni la guerra non è mai stata ripudiata, anche con la colpevole mancanza di riforma di questi organismi, garantivano comunque un luogo di confronto, di speranza, di giustizia internazionale,ádi regole del gioco a cui fare riferimento”. Senza tutto questo, invece, “la regola diventa la forza”. Il presidente Cei conferma poi l’importanza della difesa. “Ma perché sia efficace, deve essere sempre accompagnata dall’intesa- avverte- la forza armata non è mai da deterrente se non è accompagnata dal dialogo, dal confronto,ádal pensarsi insieme, dall’arte di risolvere i conflitti col dialogo”. Zuppi quindi ammonisce: “La storia insegna, ma bisogna andare a lezione o bisogna almeno riguardarsi gli appunti, altrimenti ce la ricordiamo poco”.