martedì 17 Marzo 2026

VIDEO | Rapina, lesioni aggravate e maltrattamenti: arrestato di nuovo il rapper Baby Gang

Solo pochi giorni fa il cantante è stato condannato a due anni e otto mesi per detenzione e porto di una pistola clandestina

Data pubblicazione: 17-3-2026 ore 13:48Ultimo aggiornamento: 17-3-2026 ore 13:48

ROMA – Ancora guai con la giustizia per Baby Gang. Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del noto rapper, all’anagrafe Mouhib Zaccaria, e di altre 6 persone a lui vicine.

LE INDAGINI

Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, il cantante e il suo ‘entourage’ risultano indagati a vario titolo per rapina e lesioni aggravate in concorso, nei confronti di tre cittadini rumeni (fatto avvenuto
in Calolziocorte (LC) il 15 giugno 2025) e per detenzione, cessione e porto illegale, ricettazione di armi da fuoco comuni e da guerra. Inoltre, solo Baby Gang, è indagato per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della convivente, una 22enne italiana sottoposta a quotidiane vessazioni a cui ha rotto anche il naso. Solo pochi giorni fa, il 4 marzo, il rapper è stato condannato a due anni e otto mesi per detenzione e porto di una pistola clandestina.

Baby Gang ha ricevuto in passato altre due condanne in primo grado, di cui una di 5 anni e 2 mesi per la sparatoria del luglio 2022 a corso Como a Milano in cui furono gambizzate due persone. In quella vicenda era coinvolto anche il collega Simba La Rue.

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