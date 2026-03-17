VIDEO| Polemica per le battute di Teo Mammucari su Peppe Iodice. L’attore risponde: “Non voglio parlarne, voglio concentrarmi sul film”

ROMA – Non è passato inosservato – e dopo due giorni non sembra placarsi il polverone social – lo sketch di Teo Mammucari a Domenica In durante la presentazione del film “Mi batte il corazon” di Peppe Iodice. Il conduttore è intervenuto con una serie di battute infelici in presenza dell’ospite, alla sua prima pellicola. “Abbiamo ospiti più importanti, tre minuti e caccialo via. Ho visto il film: imbarazzante”, ha esordito Mammucari rivolgendosi a Mara Venier.

“Non sto scherzando: uno non fa ridere. Due, abbiamo altri ospiti. Tre, caccialo via. Non perdiamo tempo. Due domande e lo mandiamo via”, ha aggiunto. E, mentre Iodice parlava dell’uscita nei cinema programmata per il 19 marzo, Mammucari ha continuato: “E il 21 lo tolgono”. Mammucari, in un altro momento, ha concluso: “Se te ne vai stiamo meglio”.

Frasi ritenute inadeguate dagli utenti social che hanno ricondiviso il frammento di trasmissione incriminato. “Il solito copione che si ripete da trent’anni: l’attacco gratuito e la provocazione forzata per cercare un po’ di visibilità”, ha scritto sui suoi profili Francesco Emilio Borrelli di Verdi Sinistra. “Vedere chi resta ancorato a una comicità ormai superata, fatta di interruzioni e sgarbi, è diventato semplicemente cringe. Mentre c’è chi evolve e sperimenta nuovi linguaggi, altri restano fermi a schemi televisivi del secolo scorso che non fanno più ridere nessuno. Il talento che si rinnova vince sempre sulla noia di chi sa fare solo rumore”, ha aggiunto.

LA RISPOSTA DI PEPPE IODICE: “NON VOGLIO PARLARNE, VOGLIO RIMANERE CONCENTRATO SUL FILM”

Peppe Iodice ha, poi, commentato in prima persona la vicenda. Intervistato da Radio Marte ha dichiarato: “Sal (Da Vinci, ndr) è stato illuminante quando c’è stata la cosa con Cazzullo, ha invitato tutti a non far polemica. Io invito tutti quanti a non fare polemica. Pensate a ‘Mi batte il corazon’ e se volete fare un pensiero caro a me, venite al cinema. Là mi fate veramente felice“.

E ha aggiunto: “A me sembra strano che io parli di questa cosa in questo momento. È come se sta per nascere mio figlio tra tre giorni, io vado in clinica e io mi fermo a parlare con il parcheggiatore. Io non voglio parlarne, voglio essere concentrato sul film e basta“. L’attore ha, infine, concluso: “Vorrei ringraziare pubblicamente Mara perché con me è stata affettuosissima. Aveva preparato una cosa bellissima per me, veramente di grande affetto e stima. Un affetto che è ricambiatissimo per me. Questo mi rimane della puntata”

MARA VENIER SBOTTA CONTRO TEO MAMMUCARI: “TU SEI UN PIRLA, NON CAPISCI I MOMENTI”

Il momento con Peppe Iodice, però, non è l’unico momento finito alla berlina dei social. Sul finale di puntata, Mara Venier ha sbottato contro Teo Mammucari dicendogli: “Tu sei un pirla, non capisci i momenti”. La conduttrice stava salutando uno degli storici cameraman che lascia il programma per la pensione, dopo 40 anni di lavoro. In tutti questi anni è lui che mi ha fatto tutti i primi piani. Questa è la sua ultima puntata, va in pensione. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto”, ha detto Venier.

Un momento di commozione per i due, con tanto di lungo abbraccio, interrotto da Mammucari con un cartello: “Grazie a tutti. Ci vediamo domenica prossima!”. Cartello strappato via da Mara che non ha trattenuto il rimprovero.

Secondo quanto rivela Fanpage, nel dopo puntata, Venier avrebbe lanciato l’ultimatum: “La prossima settimana o me o lui”.