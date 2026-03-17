Giornata dell’Unità nazionale, Mattarella: “Custodire i principi di libertà, giustizia e pace su cui si fonda la Repubblica”

ROMA – “L’unità non costituisce soltanto un assetto politico-istituzionale, bensì è un ideale profondo e condiviso, che attraversa e interpreta l’intera vicenda storica del nostro Paese. Costituzione, Canto degli Italiani e Tricolore sono simboli di una comunità fondata sulla partecipazione, sulla solidarietà e sul rispetto delle istituzioni democratiche e di ogni persona”. Così, in una nota, Sergio Mattarella in occasione del 165esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Per il Presidente della Repubblica “la ‘Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’ richiama elementi fondanti dell’identità della Repubblica: indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia e pace. Si tratta di valori maturati lungo un percorso storico complesso e non privo di afflizioni, che trova la sua più alta e compiuta espressione nella Costituzione, autentico presidio dei diritti e delle responsabilità che definiscono la nostra comunità nazionale”.

MATTARELLA: OFFRIRE AI GIOVANI FIDUCIA E RESPONSABILITÀ

“È questo patrimonio di valori che la ricorrenza del 17 marzo invita a rinnovare e a trasmettere, in particolare alle giovani generazioni, in un dialogo costante e aperto. A loro, chiamate ad affrontare trasformazioni profonde e sfide globali di inedita complessità, le istituzioni sono tenute a offrire orientamento, fiducia e responsabilità, affinché possano contribuire con piena consapevolezza alla costruzione del futuro del Paese”, spiega il Presidente.

MATTARELLA: COSTITUZIONE E CARTA NAZIONI UNITE SALDO PUNTO RIFERIMENTO

E ancora: “In un contesto internazionale segnato da tensioni, conflitti e dal riemergere di dinamiche di contrapposizione e di aspirazioni egemoniche che turbano l’equilibrio mondiale, i principi che hanno ispirato la nascita della Repubblica e che trovano espressione nella nostra Carta costituzionale e si ancorano alla Carta delle Nazioni Unite sono saldo punto di riferimento”. Continua il Presidente della Repubblica: “Il 17 marzo è Giornata che rinnova l’appello all’impegno civile. Invito a custodire e attuare, con coerenza e lungimiranza, i principi di libertà, giustizia e pace su cui si fonda la Repubblica, affinché essi continuino a guidare l’azione delle istituzioni e della società nel perseguimento di una convivenza pacifica, solidale e autenticamente democratica, in Italia e nella comunità internazionale”.

“Il 17 marzo celebra il raggiungimento dell’Unità nazionale, il riconoscimento dell’Italia come Stato sovrano, il coronamento delle aspirazioni e dell’impegno civile che caratterizzarono la stagione del Risorgimento, solennemente riaffermati poi nella lotta di Liberazione, che ha consentito al Paese di riconquistare con la propria unità la propria libertà, ricomponendo la frattura istituzionale e politica determinata dall’occupazione nazifascista, costruendo l’Italia contemporanea”, conclude Mattarella.

MATTARELLA DEPONE CORONA ALLORO ALTARE DELLA PATRIA

In occasione del 165esimo anniversario dell’Unità d’Italia, il Presidente della Repubblica ha poi deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria sulla tomba del Milite ignoto. Alla cerimonia hanno partecipato i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il presidente della corte costituzionale Giovanni Amoroso. Nel corso della cerimonia le Frecce Tricolori hanno sorvolato l’Altare della Patria.