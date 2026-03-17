L’oroscopo di martedì 17 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Ottima giornata per partire, parlare d’amore, confidarsi con una persona cara. A te piacciono le sfide e ora devi sfidare il destino.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Situazioni che hai maturato nel passato e che non hai mai affrontato, ora si ripresentano in tutta la loro potenza. Ti consiglio di mettere in atto un progetto importante: chi sta cambiando qualcosa nel lavoro in questi giorni, sta facendo di tutto per raggiungere la meta.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Mantieni sotto controllo le spese, dovrai mettere in conto qualche uscita extra. Cerca di non pestare a qualcuno i piedi.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Avanza diritto verso le mete che ti sei prefissato, armato del tuo spirito tenace e ottimistico. Le emozioni possono diventare importanti, e tu stesso puoi a breve ricevere una conferma.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Periodo importante della tua vita. Il tuo è un segno generoso e orgoglioso, segno che è capace di superare avversità con azioni vincenti.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giornata importante per chi ha un progetto di lavoro; hai tante cose da dire alla persona che ami. Rappacificazioni, decisioni e ritorni in scena da parte di qualcuno.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Arriva un messaggio strano, qualcuno cerca di farti arrabbiare e potrebbe anche riuscirci in una giornata che perde colpi, potrai rifarti molto presto. C’è bisogno di dedicare, a partire dalla serata, alla famiglia lo spazio che merita.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Una grande spinta rinnovatrice influisce in positivo sulla tua vita. Iniziative favorite ma per i guadagni bisognerà aspettare, l’amore riprende quota.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Alcuni hanno avuti giorni agitati, proprio per questo motivo avresti bisogno di rilassarti. Muoviti se intendi viaggiare o parlare di affari.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Classica giornata in cui potresti sentirti anche troppo arrabbiato. Tu lavori bene quando hai una passione per quello che fai. Oggi qualcuno potrebbe metterti in discussione.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Elimina le situazioni che non ti soddisfano. In amore sei tu ad essere vincente, ma c’è anche una grande voglia di trasgredire. Un piccolo successo in arrivo.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Nel lavoro c’è stata una chiusura o la volontà di chiudere un percorso o tentarne un altro. Sei un po’ distratti e c’è chi ti rimprovera alcune piccole assenze in casa.