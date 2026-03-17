LIVE | Israele ha ucciso Larijani e il capo dei Basij iraniani. Colpita un’altra petroliera nello Stretto di Hormuz

ROMA – È il diciottesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Ieri i principali leader europei hanno respinto la richiesta di Trump di intervenire nello Stretto di Hormuz per scortare le petroliere con una forza di coalizione. Sulla questione è intervenuta in maniera netta anche Giorgia Meloni: “Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso”, mentre l’invio di navi “nello stretto di Hormuz chiaramente è più impegnativo perché vorrebbe dire fare un passo avanti verso il coinvolgimento”. Tutte le notizie man mano che arrivano:

10:20 – ISRAELE HA ASSASSINATO IL CAPO DELLA MILIZIA DI SICUREZZA DELLE GUARDIE RIVOLUZIONARIE

Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato l’uccisione del capo dei Basij, la milizia paramilitare di sicurezza interna delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane. Gholamreza Soleimani è stato ucciso in un raid aereo a Teheran.

🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

10:00 – ISRAELE UCCISO LARIJANI

Stanotte Israele ha preso di mira e ucciso Ali Larijani, capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, con un attacco a Teheran. A fare la comunicazione, il ministro della Difesa di Tel Aviv,

Israel Katz. “Larijani e il comandante dei Basij sono stati eliminati durante la notte”, ha detto Katz, ricordando l’uccisione il 28 febbraio di Ali Khamenei, definito “capo del programma di annientamento”: apparente allusione, questa, a un progetto diretto contro Israele.

Il ministro ha parlato dei dirigenti iraniani uccisi come di “membri eliminati dell’asse del male”, che si troverebbero ora “nelle profondità dell’inferno”.

9:40 – COLPITA UN’ALTRA PETROLIERA

Una petroliera ancorata vicino al porto di Fujairah, all’estremità meridionale dello stretto, negli Emirati Arabi Uniti, è stata colpita da un proiettile nelle prime ore di oggi, e si tratta del primo attacco a una nave nello Stretto di Hormuz in cinque giorni. La petroliera ha riportato danni lievi. Le autorità emiratine hanno poi affermato che un drone aveva causato un incendio in un polo dell’industria petrolifera sulla costa della città. Hanno anche segnalato un’altra ondata di attacchi provenienti dall’Iran e hanno affermato che una persona è rimasta uccisa dai detriti caduti da un missile intercettato.

9:00 – SALVINI CONFERMA CHE “NON E’ LA NOSTRA GUERRA”

“E’ giusto fare l’interesse nazionale. Trump ci ha coinvolto quando e stato attaccato l’Iran? Non mi sembra. Spero che chi ha lanciato questa iniziativa abbia valutato tutte le conseguenze e quindi l’Italia non ha scelto questa guerra. Non è la nostra guerra, non siamo in guerra contro la Russia e contro l’Iran. Mandare navi da guerra in zone di guerra significherebbe avvicinarsi al terzo conflitto mondiale, quindi bene prudenza governo italiano”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a Rtl 102.5.

8:30 – NOTTE D’ALLARME PER I MILITARI ITALIANI IN KUWAIT

Una notte di continuo allarme per i circa 40 militari italiani rimasti nella base di Ali Al Salem in Kuwait. Gli altri militari sono stati evacuati nei giorni scorsi secondo il piano di rimodulazione della missione deciso dopo lo scoppio della guerra. Non e’ noto quando saranno portati via coloro che sono rimasti li.

La Difesa aerea kuwaitiana, si legge sui media locali, ha intercettato 4 droni ostili nelle ultime 24 ore. Uno e’ stato distrutto, un altro si e” allontanato dal teatro operativo, altri due sono caduti nella parte nord del Paese senza causare danni o feriti.

7:30 – “LE SCORTE NELLO STRETTO NON BASTEREBBERO COMUNQUE”

Arsenio Dominguez, il capo dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha detto al Financial Times che le scorte navali attraverso lo stretto di Hormuz non garantirebbero “al 100%” la sicurezza delle navi che tentano di attraversare il canale. “Non rappresentano una soluzione a lungo termine o sostenibile” per l’apertura dello stretto. “Siamo vittime collaterali di un conflitto le cui cause profonde non hanno nulla a che vedere con il trasporto marittimo.

Secondo la Reuters, il Consiglio dell’IMO si riunirà in sessione straordinaria a Londra mercoledì e giovedì per affrontare le ripercussioni della crisi sul settore marittimo. Dominguez ha esortato i gestori delle navi a “non salpare, a non mettere a rischio i marittimi e a non mettere a rischio le navi”.

7:00 – COLPITA L’AMBASCIATA USA A BAGHDAD

Razzi e almeno cinque droni sono stati lanciati contro l’ambasciata statunitense a Baghdad. Lo riferiscono fonti della sicurezza irachena alla Reuters, descrivendo l’attacco come il più intenso dall’inizio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Un testimone dell’agenzia ha visto almeno tre droni dirigersi verso l’ambasciata. Il sistema di difesa aerea C-RAM ne ha abbattuti due, mentre un terzo ha colpito l’interno del complesso dell’ambasciata, da cui si potevano vedere levarsi fiamme e fumo.