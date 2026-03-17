Meteo, le previsioni di martedì 17 marzo 2026

(da ilMeteo.it)

NORD

Pressione che tende ad aumentare ancora, ma non ovunque. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con venti dai quadranti nordorientali; nel corso delle ore pomeridiane tenderanno ad aumentare le nubi sul Nordest; altrove, bel tempo prevalente. In tarda serata e nottata peggiora su Romagna e Veneto e Piemonte occidentale con deboli precipitazioni. Moto ondoso in aumento.

CENTRO e SARDEGNA

Pressione n diminuzione. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto e sarà instabile, a tratti, soltanto su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e pure sul Lazio centro meridionale. In Sardegna, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno generalmente mossi. Calo termico a est.

SUD e SICILIA

Pressione debole. In questa giornata il tempo risulterà spiccatamente instabile su tutti i settori, con precipitazioni diffuse, forti nel pomeriggio sulla Calabria ionica e sulle coste della Lucania ionica. Sulla Sicilia i fenomeni più forti tenderanno a concentrarsi sulle province orientali. In nottata tenderà a migliorare in Sicilia con un tempo asciutto. Venti deboli o moderati, variabili.