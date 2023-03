Maratona, potature e cortei: chiusure e deviazioni al traffico nel weekend a Roma

ROMA – Sabato sono in programma interventi di potatura sulla sede tranviaria di via Prenestina all’altezza di via Gattamelata. Dalle 8 alle 12 modifiche per le linee di bus e tram.

Domenica, dalle 8 alle 15, è in programma la Maratona di Roma con partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali. Il percorso toccherà l’intera area del Centro attraversando piazza Venezia, Circo Massimo, Ostiense, Testaccio, lungotevere, Prati Flaminio, Parioli, Belle Arti, piazza del Popolo piazza di Spagna, via del Tritone, via del Corso, piazza Navona, Corso Vittorio, via del Plebiscito. Già dalle 9 di domattina sarà chiusa al traffico via dei Fori Imperiali. Dalla mezzanotte di domenica saranno chiuse via Celio Vibenna e via di San Gregorio, tra piazza del Colosseo e piazza di Porta Capena, e via Cavour, tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci. Deviate le linee del trasporto pubblico. Tutte le informazioni nel dettaglio sul sito romamobilita.it.

Domenica, dalle 15 alle 18, un corteo sfilerà da piazza Porta San Giovanni a piazza Vittorio attraversando via Emanuele Filiberto. Deviate le linee di bus.

Martedì prossimo, dalle 10 alle 14, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto attraversando via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour e via dei Fori Imperiali. Deviate le linee di bus.