A Nairobi in Kenya un grande murale con il pensiero all’Ucraina

ROMA – Il grano che dalle pianure dell’Ucraina arriva fino alle case del Kenya e il caffè che parte dal Paese africano per giungere nei bar e nelle cucine di Kiev o Leopoli: scambi commerciali ma anche simboli di legami economici e culturali più forti della guerra. E’ il tema del murales “The grains of culture”, letteralmente “granelli di cultura”, realizzato da artisti kenyani e ucraini e inaugurato oggi a Nairobi.

L’opera è costituita da tre grandi immagini dipinte su altrettanti palazzi di una struttura di uffici affacciata su Muindi Mbingu Street, nel centro della capitale kenyana. I tre murales- immagini che descrivono l’unione fra i due Paesi, compresa una nave che fa da sfondo a sacchi di caffè e grano – compongono un trittico che “svela il cuore delle nostre relazioni dal dialogo tra le persone fino alle relazioni economiche, politiche e culturali”, come spiegato al quotidiano Ukrainska Pravda da Katya Taylor, ideatrice dell’iniziativa e fondatrice dell’agenzia Port che l’ha realizzata insieme all’Istituto Ucraino per la diffusione della cultura del Paese nel mondo.

L’opera, parte di un più ampio progetto nell’ambito del quale sono stati realizzati murales simili anche a vienna, Berlino, Marsiglia e Bruxelles, è stata realizzata dagli artisti kenyani Moha e Eliamin Ink e dagli artisti ucraini Alina Konyk, Nikita Kravtsov e Andrii Kovtun.

Fra gli obiettivi del progetto, ha evidenziato Taylor, c’è anche quello di “rafforzare la voce dell’Ucraina in Africa” dove sarebbe forte “la propaganda russa”.

Stando a quanto si apprende dal portale di monitoraggio Vesselfinder, è previsto per domani l’arrivo nel porto di Mombasa di una nave ucraina carica con 25mila tonnellate di grano destinate alla popolazione del Paese africano, dove in alcune regioni di registra da anni una siccità definita senza precedenti da diversi organismi internazionali concordanti.

La spedizione di grano si svolge nell’ambito dell’iniziativa umanitaria Grain From Ukraine, lanciata dal presidente di Kiev Volodymyr Zelensky l’anno scorso in occasione del 90esimo anniversario dell’inizio del cosiddetto Holomodor, nome con cui viene ricordata una carestia indotta da una serie di politiche messe in atto dal governo dell’allora Unione Sovietica e che colpì per circa un anno il territorio dell’odierna ucraina provocando milioni di vittime.

L’esportazione di grano dai porti ucraini nonostante l’offensiva russa che imperversa da oltre un anno è resa possibile da un accordo con la Russia raggiunto nel luglio scorso con la mediazione di Turchia e Nazioni Unite.