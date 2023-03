Festa nazionale il 17 marzo per l’Unità d’Italia, ecco la proposta di FdI

ROMA – “Saluto con soddisfazione la proposta di legge annunciata oggi e che intende istituire per il 17 marzo la festa nazionale dell’Unità d’Italia come io stesso avevo auspicato nel mio primo intervento da presidente del Senato“. A dirlo è Ignazio La Russa, dopo che Fratelli d’Italia ha annunciato di aver depositato in Parlamento una proposta di legge per istituire come festività nazionale il 17 marzo, giorno in cui fu proclamato nel 1861 il Regno d’Italia. Attualmente, il 17 marzo si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

“Mi piacerebbe molto se alla Camera o al Senato questa proposta di legge venisse sottoscritta da tutti i parlamentari o almeno da molti di maggioranza e opposizione”, conclude la seconda carica dello Stato.