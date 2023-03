La verità sul ‘gatto serpente dell’Amazzonia’: esiste davvero?

ROMA – Ha fatto il giro del web l’immagine di un particolare felino, descritto sui social come la ‘specie più rara della Terra’. Chiamato ‘il gatto serpente dell’Amazzonia’, come da nome l’animale avrebbe come peculiarità un pelo giallo e nero che ricorda le squame di un serpente. La foto è stata accompagnata anche da una descrizione dettagliata. Il ‘Serpens catus’ vivrebbe in “regioni difficili da raggiungere della foresta pluviale amazzonica, e quindi è relativamente poco studiato. Le prime immagini che catturano il gatto serpente sono apparse solo nel 2020”. Ma esiste davvero il ‘gatto serpente’?

LEGGI ANCHE: In Canada è stato venduto un divano… ripieno di gatto

LEGGI ANCHE: Il 17 febbraio è la Festa del gatto: cinque curiosità sul mondo felino

Serpens catus is the rarest species of feline on Earth .These Animals live in hard to reach regions of the Amazon rainforest , and therefore they are relatively poorly studied .The first images capturing the snake cat appeared only in the 2020.Weighs up the 4 stone pic.twitter.com/rpeMQKCF4I