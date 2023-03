VIDEO | Amici 22, Tommy Dali torna con il singolo ‘Fantasmi’

ROMA – Si è fatto conoscere ed apprezzare nell’ultima edizione di Amici e, nonostante il percorso nel talent si sia interrotto bruscamente, continua a riscuotere grandi consensi. Tommy Dali è tornato con il nuovo singolo ‘Fantasmi’, da oggi disponibile in streaming e digitale.

‘FANTASMI’

La persona amata come difesa da ciò che ci circonda e che ci fa stare male. Tommy Dali usa la sua penna senza timore in ‘Fantasmi’ per esprimere questi sentimenti per cui spesso è difficile trovare le parole.

Dopo “Ogni Minuto”l’artista ritorna a raccontare la generazione di cui fa parte con la sincerità che la contraddistingue.

TOMMY DALI

Tommy Dali, al secolo Tommaso Daliana, fiorentino classe ’99, si avvicina precocemente alla musica dopo l’incontro folgorante con i brani di Michael Jackson e le esortazioni di una cantante lirica in pensione. Il dolore per la perdita di un affetto si trasforma nel motore creativo dell’ispirazione. Le sue capacità da liricista unite ad un timbro vocale unico rendono Tommy Dali un artista senza precedenti nel panorama italiano della musica contemporanea, che strizza l’occhio tanto al pubblico di nicchia del rap e dell’R&B quanto a quello più mainstream della pop music.

Tommy Dali si era già fatto notare come uno dei nuovi nomi più interessanti dell’R&B italiano, grazie all’EP “Personale” e alla collaborazione con Rkomi, che ha affiancato in diverse date dei suoi precedenti tour, oltre ad aver partecipato alla traccia “Solo con me”, inclusa nel pluripremiato album “Taxi Driver”, già disco di platino. Nel 2022 entra a far parte della scuola di Amici, dove sa subito il suo talento viene messo in risalto dai professori e da tutti i giudici esterni.