VIDEO | Nella casa del Gf Vip è già finita la pace: alta tensione tra le concorrenti

ROMA – L’idillio è terminato. Dopo il richiamo dei vertici Mediaset e i duri provvedimenti presi dalla produzione, con la squalifica di Edoardo Donnamaria per il panino-gate, i toni all’interno della casa del Gf Vip si erano improvvisamente abbassati. Addirittura, Antonella aveva iniziato ad avere un rapporto cordiale con i ‘nemici’ degli Spartani. Ma sono bastati pochi giorni e le antiche tensioni sono riemerse.

VELENI TRA LE VIPPONE

“Un vero covo di serpi”, l’ha definito nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini, dopo aver mostrato alle vippone le accuse incrociate che si sono lanciate in confessionale negli ultimi giorni.

Se nella Casa l'aria sembra sempre più serena, nel confessionale esplode ancora tanta rivalità tra le donne della Casa: cosa sta succedendo? 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/u8MBqMBLDU — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 16, 2023

MICOL CONTRO ANTONELLA: “DOPO USCITA EDOARDO SI È MAGICAMENTE AMMANSITA”

“Antonella dice che senza Tavassi non sarei andata da nessuna parte nel programma? Io penso esattamente lo stesso di lei. Ha strumentalizzato la sua storia più volte, ha messo zizzania dentro questa casa. Poi non ha fatto altro“. Così Micol Incorvaia, prima di ricevere la bella notizia di essere la seconda finalista del reality, replica alle accuse della ex schermitrice. E risponde a sua volta con delle stoccate precise: “Da quando è andato via Edoardo, magicamente si è ammansita come nulla fosse stato. Per lei Edoardo era un punto di riferimento e il più delle volte le sue avversità verso gli altri concorrenti partivano per lui”.

ANTONELLA: “STAVO CERCANDO UN RAPPORTO CON MICOL”. LEI: “NON SIAMO AMICHE”

“Io sono scioccata, più volte mi sono avvicinata a Micol e stavamo cercando di avere un rapporto. Adesso dice che io ho strumentalizzato la mia storia quando io non mi sono mai permessa di dire nulla sulla sua relazione con Tavassi“, commenta una allibita Antonella. “Oggi pomeriggio l’ho sentita lamentarsi con Tavassi del fatto che in puntata lei non si vedeva. Ha detto ‘si parla sempre di Edoardo e Antonella, hanno fracassato le scatole'”.

Una tesi respinta al mittente da Incorvaia: “Io mi lamentavo del fatto che era da tanto tempo che non ricevevo delle sorprese e mi sentivo trascurata dal Grande Fratello. Edoardo aveva colto male e ho discusso anche con lui di questo. Io voglio avere un contatto con l’esterno, il mio cuore è lì”. E poi il colpo di grazia: “Antonella, il fatto che tra di noi adesso ci sia un quieto vivere non significa che dobbiamo essere migliori amiche e che io annulli ciò che ho sempre pensato di te. Io penso queste cose di te dal giorno zero”.

GIAELE CONTRO NIKITA: “CAVALCA L’ONDA DEL VITTIMISMO”

Poi si passa a un altro faccia a faccia. Signorini informa Nikita Pelizon che Giaele De Donà l’ha accusata di essere una stratega, una falsa con il finto sorriso, anche per la sua mania di andare in giro con l’orsacchiotto. “Ma io non ci trovo nulla di male ad andare in giro con l’orsacchiotto”, replica Nikita. E Giaele rilancia: “Lei qui enfatizza molto questo personaggio così colorato. Ma non è lineare nei suoi comportamenti. Adesso cerca di cavalcare l’onda del vittimismo, ha capito che dire che è sola ed emarginata funziona. Anche noi ci sentiamo così ma non andiamo a nasconderci in piscina sotto un castello di cuscino. Facciamo cose meno teatrali”. Una tesi sposata anche da Oriana: “Si lamentava del fatto che Antonella si era avvicinata a noi. È proprio lei che vuole la divisione”.

Pronta la replica di Pelizon: “Mi era presa la paura dell’abbandono, di cui soffro. Erano andati via Martina, Matteo e Sarah e avevo visto che Antonella stava tanto con loro e non volevo perderla. Le ho chiesto ‘stai facendo la paracula?’ ma lei mi ha rassicurato e abbiamo chiarito”.

MILENA LA BABYSITTER

Vista anche la reazione quasi disperata di Antonella alla notizia dell’approdo in finale di Micol, ci attendono giorni caldissimi nella casa più spiata d’Italia. E a metterci una pezza dovrà forse essere ancora Milena Miconi: “Mi sento molto di più di una babysitter, ho fatto anche la cuoca, la truccatrice, la parrucchiera. Micol ha ragione”, ha ironizzato la star del Bagaglino.

Anche la Casa scopre finalmente che la seconda finalista è Micol… e l'emozione è incontenibile! 😍💥 #GFVIP pic.twitter.com/4kK9l3v98e — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 16, 2023