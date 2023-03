Amici 22, anticipazioni primo serale: ecco chi sono gli eliminati

ROMA – Al via il serale di Amici 22. Il primo appuntamento con la fase finale del talent di Maria De Filippi andrà in onda sabato 18 marzo, in prime time su Canale 5. Quindici gli allievi in gara, che competeranno per il titolo di vincitore della 22esima edizione. Anche quest’anno le puntate sono registrate. Il primo serale, infatti, si è svolto giovedì 16 marzo. Alle poltrone dei giudici hanno debuttato Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Ospiti della puntata Pio e Amedeo.

AMICI 22, ANTICIPAZIONI SERALE: GLI ELIMINATI

Anche quest’anno torna la formula delle manche.

Il primo scontro ha visto sfidarsi la squadra di Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Emanuel Lo.

A perdere è il team Cuccarini-Emanuel Lo.

Al ballottaggio vanno Maddalena, Megan e Cricca.

Megan è la prima eliminata della serata.

La ballerina non se ne va a mani vuote: le è stata offerta, infatti, una borsa di studio a New York.

Nella seconda manche si sono sfidati Zerbi-Celentano contro Arisa-Todaro.

A perdere è il team Arisa-Todaro.

Al ballottaggio Mattia, Wax e Federica. Federica è la prima candidata all’eliminazione.

Nel terzo e ultimo scontro è di nuovo sfida tra Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Emanuel Lo.

Perde il team Cuccarini-Emanuel Lo.

Al ballottaggio finiscono NDG, Maddalena e Angelina. NDG è il secondo candidato all’eliminazione.

La puntata è finita con il ballottaggio tra Federica e NDG. Il risultato di questa votazione sarà annunciato sabato sera, al termine della puntata.