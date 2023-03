La Rai a rischio maxi multa da Agcom per quanto successo a Sanremo 2023

ROMA – Il quarto Sanremo di Amadeus potrebbe costare caro alla Rai. L’Agcom, Autorità Garante delle Telecomunicazioni, sta per avviare una serie di sanzioni per quanto successo nella settimana del festival. Sotto la lente di ingrandimento sono soprattutto la presunta pubblicità occulta a Instagram e il comportamento di Blanco dopo la sua esibizione.

L’azienda di viale Mazzini rischierebbe una maxi multa, compresa nella forbice che va da un minimo di 10mila euro a un massimo di 253mila euro.

“Il Consiglio dell’Autorità- si legge in un comunicato ufficiale- ha esaminato oggi le presunte violazioni avvenute durante le trasmissioni “Prima Festival”, “73mo festival della canzone italiana di Sanremo” e

“Sanremo start” di Rai Uno, relative alla pubblicità occulta, all’utilizzo di Instagram, alle

performance di Rosa Chemical, Fedez e Blanco“.

IL CAPITOLO INSTAGRAM

Il capitolo più grande dell’accusa riguarda l’apertura in diretta del profilo Instagram di Amadeus e la citazione ripetuta della piattaforma, seppur sia parlato più volte dell’assenza di un contratto di sponsorizzazione. La Rai avrebbe fatto pubblicità a una società privata gratuitamente in ben 12 episodi. Il Consiglio ha, perciò, deciso all’unanimità che la questione non è “manifestatamente infondata” e ha dato mandato di avviare il procedimento sanzionatorio.

IL CASO BLANCO

Sul caso Blanco, invece, è stata aperta un’altra istruttoria “per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l’incitamento alla violenza”. A decidere il “voto a favore dei commissari Aria, Capitanio, Giacomelli e Giomi”. Si è astenuto il presidente Lasorella.

LE PERFORMANCE DI FEDEZ E ROSA CHEMICAL

“Il Consiglio, a maggioranza (con voto favorevole del presidente Lasorella e dei commissari Giacomelli e Giomi e voto contrario dei Commissari Aria e Capitanio), ha ritenuto infondata la richiesta di apertura di una istruttoria sanzionatoria sull’episodio di Rosa Chemical e Fedez”, scrive ancora l’Agcom.

COSA SUCCEDE ADESSO

Cosa succede adesso lo scrive la stessa Autorità: “Le istruttorie, affidate alla Direzione Servizi Media, prevedono una precisa procedura, in cui è previsto il contraddittorio con le parti coinvolte, ad esito della quale il Consiglio adotterà i provvedimenti definitivi”.