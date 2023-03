World Sleep Day, oggi è la Giornata mondiale del sonno

ROMA – Scarica lo stress, aiuta a guardare il mondo con una prospettiva diversa e, soprattutto, è fondamentale per il benessere mentale e fisico. Dormire bene è la base della buona salute. Per questo, ogni ultimo venerdì prima dell’equinozio di primavera, si festeggia la Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day).

WORLD SLEEP DAY, GIORNATA MONDIALE DEL SONNO

Il World Sleep Day è un evento annuale organizzato per la prima volta nel 2008 dal World Sleep Day Committee del World Association of Sleep Medicine – WASM. Lo scopo della Giornata Mondiale del Sonno, oltre a essere quello di esaltare i benefici di una buona e salutare dormita, è anche quello di richiamare l’attenzione della società sul peso dei disturbi del sonno e sulla loro gestione e prevenzione. In sintesi, dormire fa bene e deve essere fatto bene.

Il tema dell’edizione 2023 è ‘Sleep is Essential for Health‘. Come mangiare bene e fare attività, anche il sonno è un pilastro fondamentale della salute e la sua qualità non solo influisce sull’energia fisica al mattino, ma anche su quella mentale ed emotiva.