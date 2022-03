Montagne, demain le président de la Savoie Gaymard en Vallée d’Aoste pour les journées de la francophonie ￼

AOSTE – Renforcer le lien transfrontalier et rétablir les relations entre les deux côtés des Alpes. Demain, le président de la Région Vallée d’Aoste, Erik Lavevaz, rencontrera le président du Conseil général du département de la Savoie, Hervé Gaymard, en visite en Vallée d’Aoste à l’occasion des Journées de la francophonie.

Le rendez-vous est prévu à 16h30 dans la salle du gouvernement du Palais régional, à Aoste. À la rencontre ils participeront aussi les assesseurs pour l’Éducation et les Affaires européennes, Luciano Caveri, et pour le Patrimoine culturel et le Tourisme, Jean-Pierre Guichardaz.

À 18h, Gaymard sera l’invité de l’événement “Partager la langue, la montagne et les idées, témoignages d’outre-Alpes”, avec l’écrivain François Garde, créateur du Salon international du livre de montagne de Passy, et Fabrice Gabriel, directeur de la Facim, la Fondation pour l’action culturelle internationale en montagne. La rencontre est proposée par la Saison Culturelle à l’occasion des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste et se tiendra dans la salle Maria Ida Viglino du Palais Régional, à Aoste. L’entrée est gratuite.