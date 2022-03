La Coppa Davis a Bologna per cinque anni: “Puntiamo a vincerla”

BOLOGNA – Ora è ufficiale: sarà Bologna ad ospitare la Coppa Davis per l’Italia. L’appuntamento, che si terrà all’Unipol Arena di Casalecchio, è per il 14-18 settembre di quest’anno, ma l’intenzione della Federazione italiana tennis è tenere a Bologna la competizione a squadre per tutti i cinque anni assegnati al nostro Paese.

Andrà dunque in scena sotto le Due Torri uno dei quattro raggruppamenti della fase intermedia della Davis, con quattro squadre in gara tra loro nel girone. Le altre città designate sono Glasgow (Scozia), Amburgo (Germania) e Malaga (Spagna). L’annuncio ufficiale è arrivato stamane durante una conferenza stampa con il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e il presidente della federazione Angelo Binaghi. “È una manifestazione che vogliamo vincere nel prossimi cinque anni, ci sono tutte le condizioni perché accada”, mette in chiaro il presidente di Federtennis.

La Davis in Italia, dice Binaghi, “è una grande opportunità per la nostra squadra. In questo momento abbiamo i migliori di sempre, i nostri giocatori sono ormai da tempo protagonisti in tutti i campi del mondo”. Però “manca ancora un doppio di livello altissimo“, sottolinea. In ogni caso la Davis, assicura ancora Binaghi, “genererà importanti ricadute sul territorio ad ogni livello. Credo che Bologna, con la sua centralità nei collegamenti, possa permettere nel modo più facile possibile agli appassionati di accedere a questa manifestazione”. Dunque la “migliore sede possibile” per accogliere i tifosi dell’Italia.

“L’Italia si conferma terra di grandi eventi sportivi“, afferma la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. “Ospitare una fase così importante della Coppa Davis darà un supporto ai nostri giocatori in un trofeo che inseguiamo da oltre 45 anni“. Ringrazia per la scelta di Bologna il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: “Vi siamo grati, ancora una volta abbiamo trovato nel Governo e in una federazione sportiva un sostegno importante. La Davis non è meno importante della Formula 1 a Imola. Ci metteremo la solita organizzazione e la stessa ospitalità”.

Bologna, assicura l’assessora comunale allo Sport Roberta Li Calzi, “è orgogliosa di ospitare la Davis. Il tennis di alto livello non si vede in città da tanti anni. Ora torna al massimo livello”.