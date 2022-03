F1, la Ferrari non si nasconde. Sainz e Leclerc: “Puntiamo alla vittoria”

ROMA – “Sì puntiamo alla vittoria, in questo weekend”. Charles Leclerc e Carlos Sainz non si nascondono dietro la nuova Ferrari. Domenica parte il Mondiale della rivoluzione tecnica, e le Rosse sono lì, date tra le favorite dagli addetti ai lavori.

Il pilota spagnolo, in collegamento con Sky Sport con il compagno di squadra, dice che “Red Bull e Mercedes hanno impressionato con le loro soluzioni diverse, ma di sicuro avranno detto lo stesso vedendo la nostra”. Per Leclerc “con queste macchine il pilota può fare la differenza soprattutto a inizio stagione se si adatta più velocemente di altri. Poi la situazione dovrebbe livellarsi”.

I piloti Ferrari sanno che la lotta potrebbe diventare intestina: “Lì cambiano le cose perché sai che stai per lottare con un compagno e magari passarlo in curva. Sono cose a cui devi pensare, ma finora non abbiamo mai avuto problemi tra noi”. Leclerc aggiunge che “una vittoria è una vittoria, contro chi arriva, che sia Verstappen o un altro, non conta”.

Verstappen, è lui l’uomo da battere: “Lui sembra fiducioso- dice Sainz- Difficile capire dove siamo, ma domani si saprà di più”. Leclerc è più aggressivo: “Neanche io, come Binotto, firmo per un secondo posto. C’è ottimismo perché so quanto abbiamo lavorato per stare davanti e lottare. Quest’anno la Ferrari sarà molto più competitiva“.

“La Ferrari deve puntare alle vittorie- ribatte Sainz- Non sappiamo dove siamo, ma l’obiettivo della Ferrari è lottare per vincere. Siamo stati costanti nei test, senza problemi. La macchina solida e abbiamo imparato tantissimo in questi sei giorni. Abbiamo sfruttaro al meglio il tempo”.

Restano le incognite tecniche. “Queste macchine sono molto diverse– dice Leclerc- la macchina è più pesante e si sente sul finire della frenata. Ho provato tanti stili di guida e forse ne ho scelto uno. Tra temperature e vento, però, cambia tutto”. E anche per Sainz il problema potrebbe essere il vento: “C’è ancora in questi giorni. Ma è un problema che riguarda tutti, pensavamo che la sensibilità al vento fosse minore con le nuove monoposto. Non spaventa, ma va fatta attenzione”.