Covid, 23.059 nuovi contagi e 431 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA – Torna a salire il tasso di positività da coronavirus in Italia. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 23.059 nuovi casi a fronte di 369.084 tamponi effettuati: 6,2% rispetto al 5,5% di ieri quando erano stati registrati 20.396 nuovi casi con 369mila tamponi effettuati. Sono 431 i decessi per coronavirus avvenuti in Italia nelle ultime ventiquattro ore, ieri le vittime erano state 502. Nuovo incremento delle terapie intensive occupate per casi di coronavirus in Italia, nelle ultime ventiquattro ore il dato complessivo è salito da 3.256 a 3.317: +61. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.