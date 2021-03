L’assessora di Castiglione scrive agli anziani e raccoglie le loro storie

BOLOGNA – Una lettera di carta, in un momento in cui nessuno le scrive più e preferisce altri strumenti. Una raccolta di storie e aneddoti del passato, in un momento in cui l’interesse è tutto rivolto all’emergenza sanitaria, all’andamento dei vaccini e alle zone colorate per le restrizioni. Per gli anziani di Castiglione dei Pepoli, Comune sull’Appennino bolognese, c’è letteralmente ‘posta per loro’ e il mittente è l’assessora alla Cultura, Margherita Nucci.

“Immagino che sia stupita/o nel trovare una lettera nella buchetta della posta. Non si è più abituati ad aspettare, ad attendere, questa arte è solo vostra”, scrive Nucci nella lettera rivolta agli anziani del paese che da oggi riceveranno il messaggio direttamente in buchetta. “Oggi è giusto che questa lettera venga scritta ed inviata proprio a voi: voi che avete superato tante battaglie, e ancora avete la forza di lottare”, scrive. L’obiettivo di Nucci, “mentre aspettiamo il giorno di poter tornare a raccontarci storie, gli uni vicini agli altri”, è di staccare la mente dalle “continue notizie riguardanti contagi o zone rosse o arancioni”. Ed ecco come pensa di fare. “Rispondete a questa lettera tramite un’altra lettera o tramite una chiamata, nella quale raccontate una storia, la vostra storia, un racconto che fa parte della vostra vita e che vi fa piacere condividere”. Nucci promette: “sarò pronta a leggere e ascoltare ogni racconto, ogni storia vissuta, ogni aneddoto e accoglierò ogni parola come un dono prezioso che mi fate. Mi piacerebbe raccogliere tutte le vostre storie, per non smettere mai di ricordarci chi siamo e da dove veniamo”, scrive nella lettera. Il Comune di Castiglione è pronto ad ingrandire ed espandere l’iniziativa a chiunque farà richiesta della lettera, anche fuori dal comune.

